З початку доби бойовики 9 разів відкривали вогонь на Донбасі, 2 військових поранені – ООС

У штабі операції Об’єднаних сил повідомили, що підтрримувані Росією бойовики на Донбасі минулої доби 15 разів порушили режим припинення вогню, а з початку поточної доби стріляли дев’ять разів. Як йдеться на сторінці штабу у фейсбуці, сьогодні через обстріли поранень зазнали двоє українських військових.

«Стан здоров’я обох військовослужбовців задовільний. Агресивні дії противника отримали належну оцінку з боку українських захисників. Об’єднані сили рішуче відреагувати на усі випадки злочинної активності окупантів, змусивши замовкнути ворожі вогневі засоби», – йдеться в повідомленні штабу.

Збройні угруповання «ДНР» та «ЛНР» на своїх ресурсах станом на ранок 1 травня не повідомляють про обстріли на захоплених бойовиками територіях.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.