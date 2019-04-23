З початку доби бойовики 7 разів порушили режим припинення вогню, один військовий загинув – штаб

Від початку поточної доби бойовики на Донбасі сім разів порушили режим припинення вогню, двічі застосувавши заборонені Мінськими угодами міномети. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

«Збройні формування Російської Федерації також вели вогонь по позиціях наших підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, автоматичної стрілецької та снайперської зброї», – заявили у штабі.

Внаслідок обстрілів загинув один український військовий, ще один отримав поранення.

«На ворожі провокації підрозділи Об’єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються», – мовиться у повідомленні.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.

У збройних угрупованнях «ЛДНР» не звітували про перебіг бойових дій поточної доби.