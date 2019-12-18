Від початку доби бойовики 4 рази порушили режим припинення вогню – штаб ООС

Від початку поточної доби, 18 грудня, бойовики на Донбасі чотири рази порушили режим припинення вогню. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

«Противник обстріляв наші підрозділи з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї», – мовиться у повідомленні.

Внаслідок обстрілів одного військового було поранено.

«Також, у місті Мар’їнка, в результаті вогню збройних формувань Російської Федерації зі стрілецької зброї, було поранено цивільного мешканця, який дорогою до лікарні помер», – заявили у штабі.

У незаконному збройному угрупованні «ЛНР» заявили про нібито два обстріли з боку ЗСУ.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.