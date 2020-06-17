На Донбасі загинув український військовий – штаб

Від початку доби, 17 червня, бойовики на Донбасі три рази порушили режим припинення вогню, внаслідок обстрілу загинув український військовий. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

«У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», поблизу Оріхового противник відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів. Окрім цього агресор застосував біля Луганського гранатомети різних систем та стрілецьку зброю, а неподалік Шумів – стрілецьку зброю», – мовиться у повідомленні.

У штабі запевнили, що на ділянках розведення дотримано режиму тиші.

У незаконних збройних угрупованнях «ЛДНР» не звітували про перебіг бойових дій протягом доби.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.