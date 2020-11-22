Від початку доби бойовики на Донбасі двічі порушили режим тиші – штаб ООС

Від початку поточної доби, 22 листопада, бойовики на Донбасі двічі порушили режим припинення вогню. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

«Так, зранку у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», неподалік населеного пункту Шуми, противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї. Неприцільні постріли не становили загрози життю та здоров’ю українських військовослужбовців, тому вогонь у відповідь вони не відкривали. Окрім того, з боку тимчасово окупованої Ужівки у напрямку Водяного окупанти здійснили дистанційне мінування позицій наших військ, використовуючи заборонені міни ПОМ-2», – мовиться у повідомленні.

Зазначається, що бойових втрат та поранень у лавах ОС немає.

У незаконних збройних угрупованнях «ЛДНР» не повідомляють про перебіг бойових бій протягом поточної доби.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.