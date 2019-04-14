За минулу добу бойовики на Донбасі 14 разів порушили режим припинення вогню – штаб

Упродовж минулої доби, 13 квітня, бойовики на Донбасі 14 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

«Ворог обстрілював наших захисників з протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, крім цього чотири рази застосував заборонене Мінськими домовленостями озброєння (міномети калібру 120 мм – два рази, міномети калібру 82 мм – два рази)», – розповіли у штабі.

Зазначається, що втрат серед особового складу ОС немає.

«Жоден обстріл противника не залишився без адекватної відповіді Об'єднаних сил. За даними розвідки, 13 квітня двох окупантів було знищено, п’ять – поранено», – мовиться у повідомленні.

З початку доби обстрілів ЗСУ не зафіксували.

У збройному угрупованні «ДНР» заявили про 24 обстріли з боку українських військових.

На Донбасі від 8 березня діє новий режим тиші, про який домовилися на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську. Цього разу, як і раніше, перемир’я не дотримується і порушувалося відразу в перші години після проголошення.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.