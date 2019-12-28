Одного військового поранено минулої доби – штаб

Упродовж минулої доби, 27 грудня, бойовики 9 разів порушили режим припинення вогню, один військовий отримав поранення внаслідок обстрілу. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

«Противник обстріляв позиції наших підрозділів з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Також зафіксовано активність ворожих снайперів», – мовиться у повідомленні.

Від початку цієї доби бойовики один раз порушили режим припинення вогню неподалік Широкиного.

У незаконному збройному угрупованні «ДНР» заявили про нібито три обстріли з боку ЗСУ.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.