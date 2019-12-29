Минулої доби бойовики на Донбасі 8 разів порушили режим припинення вогню – штаб

Упродовж минулої доби, 29 грудня, бойовики вісім разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

«Противник обстріляв позиції наших підрозділів із заборонених Мінськими домовленостями 120-мм мінометів, а також озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї», – мовиться у повідомленні.

Зазначається, що втрат серед військовослужбовців ОС не було.

«З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з нашого боку немає», – заявили у штабі.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.