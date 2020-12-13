Минулої доби на Донбасі поранено двох українських військових – штаб

Упродовж минулої доби, 12 грудня, на Донбасі бойовики шість разів порушили режим припинення вогню, двох українських військових поранено. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

«Так, в районі населених пунктів Верхньоторецьке та Золоте-4 окупанти обстріляли українські позиції зі стрілецької зброї. Внаслідок пострілів двоє наших воїнів отримали легкі поранення біля Золотого. Військовим оперативно надано першу медичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Також, ворог вів вогонь з гранатометів різних систем по позиціях українських захисників поблизу населених пунктів Луганське, Водяне та Мар’їнка, а біля Новоолександрівки – ще й зі стрілецької зброї», – мовиться у повідомленні.

Зазначається, що українські військові відкривали вогонь у відповідь.

Від початку поточної доби, 13 грудня, порушення режиму припинення вогню біля лінії розмежування не зафіксували.