Доступність посилання

Sister Sites
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
13 грудня 2020, Київ 10:49
Новини | Події

Минулої доби на Донбасі поранено двох українських військових – штаб

Двох військових було поранено внаслідок обстрілів бойовиків

Упродовж минулої доби, 12 грудня, на Донбасі бойовики шість разів порушили режим припинення вогню, двох українських військових поранено. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

«Так, в районі населених пунктів Верхньоторецьке та Золоте-4 окупанти обстріляли українські позиції зі стрілецької зброї. Внаслідок пострілів двоє наших воїнів отримали легкі поранення біля Золотого. Військовим оперативно надано першу медичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Також, ворог вів вогонь з гранатометів різних систем по позиціях українських захисників поблизу населених пунктів Луганське, Водяне та Мар’їнка, а біля Новоолександрівки – ще й зі стрілецької зброї», – мовиться у повідомленні.

Зазначається, що українські військові відкривали вогонь у відповідь.

Від початку поточної доби, 13 грудня, порушення режиму припинення вогню біля лінії розмежування не зафіксували.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG