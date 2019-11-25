Через обстріл бойовиками Мар’їнки поранена жінка, яка йшла вулицею із дитиною – штаб ООС

У штабі Операції об’єднаних сил повідомили, що через сьогоднішній обстріл підтримуваними Росією бойовиками міста Мар’їнка на Донеччині поранень зі стрілецької зброї зазнала цивільна особа.

«Громадянка Юлія Т. пересувалась містом зі своєю трирічною дитиною. Ворог здійснив кілька пострілів. Куля влучила постраждалій в грудну клітку та плече зліва. Необхідну первинну медичну допомогу жінці було надано військовослужбовцями Об’єднаних сил. Зараз вона знаходиться в лікарні міста Курахове. За оцінками медиків, стан пораненої стабільний», – йдеться в повідомленні штабу ООС.

Раніше сьогодні у Міноборони, коли звітували про цей обстріл, казали, що постраждалих серед українських військових немає.

На ресурсах угруповання «ДНР» інформації про цей обстріл немає, натомість бойовики звинувачують ЗСУ в обстрілі села Старомихайлівка, неподалік Донецька і викликані цим пошкодження будинків.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.