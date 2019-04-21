Минулої доби бойовики 10 разів порушили режим тиші – штаб

Упродовж минулої доби, 20 квітня, бойовики на Донбасі 10 разів порушили режим припинення вогню, чотири рази застосувавши заборонене Мінськими домовленостями озброєння. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

«Ворог також обстрілював наших захисників з озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї», – повідомили військові.

Як зазначається, втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає

«На ворожі провокації підрозділи Об’єднаних сил дали адекватну відповідь. За даними розвідки, 20 квітня чотирьох окупантів було знищено, шість загарбників – поранено», – мовиться у повідомленні.

Від початку поточної доби обстрілів з боку противника ЗСУ не фіксували.

У збройних угрупованнях «ЛДНР» звіт про хід бойових дій минулої доби не публікували.