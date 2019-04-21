Минулої доби бойовики 10 разів порушили режим тиші – штаб

Упродовж минулої доби, 20 квітня, бойовики на Донбасі 10 разів порушили режим припинення вогню, чотири рази застосувавши заборонене Мінськими домовленостями озброєння. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.
«Ворог також обстрілював наших захисників з озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї», – повідомили військові.
Як зазначається, втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає
«На ворожі провокації підрозділи Об’єднаних сил дали адекватну відповідь. За даними розвідки, 20 квітня чотирьох окупантів було знищено, шість загарбників – поранено», – мовиться у повідомленні.
Від початку поточної доби обстрілів з боку противника ЗСУ не фіксували.
У збройних угрупованнях «ЛДНР» звіт про хід бойових дій минулої доби не публікували.
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