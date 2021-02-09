У Харкові знову почалися слухання у справі ексмера Слов’янська Нелі Штепи

В Орджонікідзевському районному суді міста Харкова 9 лютого розпочався розгляд справи проти колишньої очільниці міста Слов’янська Донецької області Нелі Штепи.

Як передає кореспондент Радіо свобода, під час засідання прокурор Олександр Чекін зачитав обвинувальний акт. За версією слідства, у 2014 році Штепа, яка на той час обіймала посаду міського голови Слов’янська, всупереч присязі, «діяла в інтересах терористичних організацій, які намагалися повалити державний устрій та порушити територіальну цілісність України». Штепу обвинувачують у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило загибель людей) і ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи організації) Кримінального кодексу України.

«Будучи представником влади, Штепа вчинила ряд кримінальних правопорушень... Штепі було відомо, що на території Донецької області створено терористичну організацію – так звану «ДНР», – зачитав під час засідання прокурор Олександр Чекін.

Також в обвинувальному акті зазначено, що за версією слідства, Неля Штепа організувала соцопитування серед жителів Слов’янська щодо федералізації.

«Порушуючи присягу посадовця, діючи умисно, Штепа не вжила разом з правоохоронцями заходів щодо протидії захопленням адміністративних будівель терористами. Не звернулася до органів МВС та СБУ для стабілізації ситуації», – зазначив прокурор.

Також під час засідання прокурор зачитав імена та обставини смерті людей, до загибелі яких, за версією прокуратури, призвели дії Нелі Штепи. Список зайняв 18 сторінок обвинувального акту.

Сама ексоцільниця Слов’янська не вважає себе винною, її адвокати зазначили, що висунуте обвинувачення не відповідає дійсності.

«Висунуте обвинувачення не відповідає дійсності. Ми слухали про загиблих, вбитих начебто від дій Штепи, але я хотів би звернути увагу, що в даному кримінальному провадженні немає потерпілих», – сказав один із адвокатів Штепи Олександр Тананакін.

Нелі Штепу затримали у липні 2014 року під час звільнення українськими військовими Слов’янська від проросійських бойовиків. Тоді Штепу взяли під варту, три роки вона провела у СІЗО, утім, у 2017 році її відпустили під цілодобовий домашній арешт із використанням електронного браслета. Коли термін цього запобіжного заходу збіг, його не подовжили. За час слухань у справі Штепи п’ять разів змінювали колегії суддів та самі суди.

20 січня 2021 року суд обрав Штепі запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

28 січня Штепа не з’явилася на засідання суду, начебто через зайнятість у міській раді Слов’янська, де вона є депутатом. На місцевих виборах восени 2020 року Штепа балотувалася відразу як кандидат у мери міста, та як кандидат у депутати від «Партії миру та розвитку». У крісло мера Штепа так і не сіла та була виключена з «Партії миру та розвитку» за підтримку кандидата від «ОПЗЖ».