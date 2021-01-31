В Україні оголосили штормове попередження на 1 лютого

Український гідрометцентр оголосив в Україні штормове попередження на понеділок, 1 лютого.

Цього дня в більшості центральних областей, вночі у Харківській, Одеській і Миколаївській, удень у більшості північних областей значний сніг і мокрий сніг, удень у Кіровоградській, Черкаській, Полтавській, Сумській і Харківській областях ожеледь, налипання мокрого снігу; у південних і східних областях пориви вітру 15–20 м/с.

На дорогах України, крім південно-східної частини, ожеледиця – І рівень небезпечності, попередили в Укргідрометцентрі.