В Україні оголошене штормове попередження

В Україні на 5 серпня оголошене штормове попередження. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

«У Києві та області 5 серпня грози, вдень подекуди шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий). 5-6 серпня у західних, північних, більшості центральних, Одеській та Миколаївській областях грози, вдень місцями град та шквали 15-20 м/с; ввечері 5 серпня на Закарпатті та в Карпатах значні дощі (І рівень небезпечності, жовтий)», – мовиться у повідомленні.

За даними Гідрометцентру, у Києві вдень +24...26 градусів.