Суд у Москві оштрафував Google на 98 млн дол за відмову видаляти посилання

Мировий суд в Москві оштрафував компанію Google на 7,2 мільярда рублів (98 мільйонів доларів) за систематичне невидалення забороненої в Росії інформації. Це перше застосування такого штрафу проти інтернет-бізнесу в Росії.

Корпорація визнана винною за статтею про повторне вчинення правопорушення, пов’язаного з невидаленням інформації, як цього вимагає законодавство. Покарання для юридичних осіб – від 5 до 10 відсотків виручки бізнесу протягом року до скоєння правопорушення.

Президент Росії Володимир Путін звинуватив соціальні медіаплатформи та інших технологічних гігантів у порушенні законів про Інтернет, включаючи спроби змусити іноземні фірми відкривати офіси в Росії та зберігати персональні дані росіян на її території.

Багато критиків стверджують, що цей крок є спробою російської влади посилити контроль над Інтернетом і придушити інакомислення.

Соцмережі вже оштрафовані в Росії на сотні мільйонів рублів за порушення контенту. Однак штрафи, які отримали Meta, Twitter, Google та інші іноземні технологічні гіганти, сягали десятків мільйонів рублів, а не мільярдів.