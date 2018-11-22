Рада збільшила штраф за керування автомобілем у стані сп’яніння – до 51 тисячі гривень

Верховна Рада збільшила штрафи за керування транспортними засобами у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння, тепер вони становитимуть від 17 до 51 тисячі гривень. Це передбачає законом «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень», ухвалений парламентом 22 листопада.

Зокрема, до статті 286-1 Кримінального кодексу України внесені зміни, які передбачають штраф від 17 до 34 тисяч гривень, а також позбавлення права керувати транспортними засобами на строк до 3 років. Якщо такі дії вчинено повторно, то штраф становитиме до 51 тисячі гривень із позбавленням права керування транспортними засобами за строк від 2 до 3 років.

Розслідування кримінальних проступків буде проводитися у формі дізнання зі спрощенням процедури, включаючи скорочені строки — не більш як 72 години з моменту повідомлення особі про підозру чи затримання, або в інших випадках – до 1 місяця.

22 листопада, Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень». Цим законом запроваджено інститут кримінального проступку.