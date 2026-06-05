Росія фальсифікує дані про поховання цивільних, що загинули при штурмі Сіверськодонецька – Донбас.Реалії

Російська окупаційна влада проводить ексгумацію цивільних жителів Сіверськодонецька, більшість з яких загинули в період штурму міста російською армією, та видає їх за вбитих Збройними силами України. Це з’ясував проєкт Радіо Свобода Донбас.Реалії.

На російських пропагандистських каналах постійно виходять сюжети, у яких демонструється процес ексгумації тіл під селищем Лісна Дача на околиці Сіверськодонецька, та заявляється, що поховані там люди «загинули від обстрілів ЗСУ», а місце поховань нібито є стихійним. Такі заяви робить, зокрема, Слідчий комітет Росії, він же порушив кримінадльні справи за статтями кримінального кодексу РФ – «применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов» та «геноцид».

Насправді, дати на могилах, які демонструють окупанти, свідчать про те, що більшість поховань у цьому місці відбулися у період березня-червня 2022 року, коли Сіверськодонецьк масивно обстрілювала російська армія (місто було окуповане 25 червня).

Донбас Реалії дізналися, як виник цей цвинтар. Його утворила місцева українська влада у квітні 2022 року, коли існуючі міські кладовище стали недоступними – оскільки розміщувалися зі сходу від міста, на шляху руху армії РФ.

Станом на квітень 2022 року тіла загиблих та померлих накопичувалися в моргу та підвалах міста. Момент, коли почалися захоронення на новому місці, зафіксований у тодішніх офіційних повідомленнях Луганської ОВА, а також у репортажі каналу Freedom за квітень 2022 року.

Те, що для цвинтаря в умовах російського штурму обрали цю ділянку, підтвердив Донбас Реалії начальник Сіверськодонецької районної військової адміністрації Роман Власенко.

«Наступ був із боку Старобільська, Новоайдара, а це більш тилова частина, ближче до Сіверського Донця і Лисичанська. Також там проживала людина, яка працювала на екскаваторі і мала можливість цим займатися», – зазначив він.

За даними обласної військової адміністрації, на цвинтарі біля Лісної Дачі були поховані близько 600 жителів Сіверськодонецька. Усього за пів року штурму російською армією, за оцінками обласної влади, загинули близько 1500 жителів міста.