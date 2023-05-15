Реконструкцію Шулявського шляхопроводу у Києві повністю завершать до середини 2024 року – Кличко

Реконструкцію Шулявського шляхопроводу у Києві планують повністю завершити до середини наступного року, повідомив в ефірі столичного комунального телеканалу мер Віталій Кличко.

За його словами, до того часу здійснять роботи з демонтажу п’ятого цеху заводу, розташованого поруч із шляхопроводом, облаштують зʼїзди із Шулявського шляхопроводу, завершать благоустрій території.

«Ми неодноразово говорили, що закінчити цей об’єкт можна тільки після знесення цеху номер п’ять. Ця споруда перебувала у держвласності, і за неї держава виставила місту дуже немалий рахунок – майже 113 мільйонів гривень. Кошти на викуп були виділені за рахунок бюджетних асигнувань, передбачених на 2022 рік відповідно до рішень Київської міської ради», – зазначив мер.

Кличко повідомив, що наразі здійснюється демонтаж та вивільнення внутрішніх приміщень будівлі від обладнання – задля подальшого знесення самої будівлі.

«Біля Шулявського шляхопроводу вже розпочали ремонт підземного пішохідного переходу. Завершать його наприкінці осені цього року. А в липні розпочнуть роботи з демонтажу 5-го цеху. У жовтні будівельники почнуть облаштовувати зʼїзди. В середині 2024 року всі будівельні і роботи з реконструкції Шулявського шляхопроводу мають завершити. І розвʼязка буде повністю запущена», – каже Кличко.

Історія з реконструкцію Шулявського шляхопроводу триває фактично з 2017 року. У 2019 році Кличко відкрив рух автотранспорту, як тоді заявляла влада, повністю відремонтованим Шулявським мостом. Але вже у 2021 році там стався обвал конструкції над проспектом Перемоги біля метро «Берестейська». Також поряд стоїть занедбана промислова будівля, яку мають знести, щоб реконструкція об’єкту вважалася повністю реалізованою.