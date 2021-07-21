Російський політтехнолог Шувалов оскаржує заборону в’їзду в Україну

Російський політтехнолог Ігор Шувалов оскаржує заборону в’їзду до України, передає портал «Судова влада України» з посиланням на Окружний адміністративний суд міста Києва.

Згідно з повідомленням, суд зареєстрував позов до ДМС, Департаменту карного розшуку Нацполіції та начальника одного з відділень інспекторів прикордонної служби «Бориспіль-2» Окремого пропускного пункту «Київ».

«Серед вимог позову – визнати протиправними дії Державної міграційної служби 2 червня 2021 року щодо заборони в’їзду в Україну Ігорю Шувалову та дії Департаменту карного розшуку Нацполіції щодо складення і подання відповідної інформації до ДМС у зв’язку із відсутністю підстав для заборони його в’їзду. Позивач також оскаржує: рішення ДМС від 2 червня 2021 року, яким йому було заборонено в’їзд в Україну строком на три роки; доручення ДМС від 2 червня 2021 року, надане Державній прикордонній службі України; рішення начальника 4-го відділення інспекторів прикордонного служби «Бориспіль-2» ОКПК «Київ» Наталії Сивак від 3 червня 2021 року про відмову у перетинанні державного кордону України Ігорю Шувалову», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що наразі суд вирішує питання відкриття провадження в адміністративній справі.

3 червня пресслужба Державної прикордонної служби повідомила, що прикордонники не пропустили в Україну російського політтехнолога, який прилетів в Україну авіарейсом з Дубаю. У ДПСУ зазначили, що політтехнолога відправили додому зворотним рейсом. У відомстві тоді не вказали персональних даних політтехнолога, втім низка ЗМІ повідомила, що йдеться про Ігоря Шувалова.

У березні 2014 року Служба безпеки повідомила про рішення видворити з України громадянина Росії, політтехнолога Ігора Шувалова. У СБУ пояснили це рішення діями росіянина, які завдають шкоди національній безпеці через втручання в інформаційну сферу України й сепаратистські прояви. Видворення Ігоря Шувалова відбулося у травні 2017 року. Він був заступником директора з розвитку компанії «Національні інформаційні системи», що виробляє новинні програми для телеканалу «Інтер».