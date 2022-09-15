У Швеції після перемоги правих на виборах прем’єр-міністр йде у відставку

Прем’єр-міністр Швеції Магдалена Андерссон оголосила про відставку, визнавши поразку Соціал-демократичної робітничої партії Швеції під її керівництвом на виборах до парламенту.

Тепер кабінет міністрів формуватиме коаліція правих партій.

Партія Андерссон отримала найбільше в абсолютному вираженні – понад 30% голосів, але це дало їй 173 місця в парламенті. Тоді, як коаліція правих, до якої вперше увійшла націоналістична партія «Шведські демократи», має 176 місць.

Після подання Андерссон прохання про відставку влада від прем’єра перейде до спікера та парламенту Швеції.

Вибори до парламенту відбулися 11 вересня, офіційні результати голосування будуть опубліковані 18 вересня.

Андерссон очолює уряд Швеції з листопада 2021 року. Вона стала першою жінкою на цій посаді.