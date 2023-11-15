Швеція: прокуратура оскаржила виправдувальний вирок російському бізнесмену, звинуваченому у шпигунстві

Прокуратура Швеції подала апеляцію на виправдувальний вирок шведському бізнесмену російського походження за звинуваченням у тому, що він майже десять років збирав інформацію для російської військової розвідки.

У виправдувальному вироку, винесеному минулого місяця Сергію Скворцову, зазначалося, що його діяльність «не була спрямована на отримання інформації щодо Швеції або США, яка може становити шпигунство».

Прокурор Генрік Олін заявив у своїй заяві 15 листопада, що виправдання Скворцова окружним судом було «досить обережним», і сказав, що, на його думку, шведське законодавство можна трактувати ширше, ніж зазначено в рішенні суду, пише AP.

Сергій Скворцов, 60-річний громадянин з подвійним громадянством, живе у Швеції з 1990-х років, де керував імпортно-експортними компаніями. Перед судом він постав за звинуваченням у проведенні «незаконної розвідувальної діяльності» проти Сполучених Штатів і Швеції протягом десяти років до свого арешту в листопаді 2022 року.

Згідно з текстом обвинувачення, Скворцов з 1 липня 2014 року по листопад 2022 року «таємно та/або з використанням шахрайських засобів здійснював діяльність на користь російської держави з метою отримання інформації, розкриття якої іноземній державі може поставити під загрозу безпеку Швеції».