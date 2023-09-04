У Швеції росіянина з подвійним громадянством судять за підозрою в шпигунстві на користь РФ

У Стокгольмі 4 вересня судитимуть росіянина, який має громадянство Швеції, за звинуваченням у передачі західних технологій російським військовим, повідомляє агенція AFP.



Сергій Скворцов, 60-річний громадянин з подвійним громадянством, живе у Швеції з 1990-х років, де керував імпортно-експортними компаніями.



Він постане перед окружним судом Стокгольма за звинуваченням у проведенні «незаконної розвідувальної діяльності» проти Сполучених Штатів і Швеції протягом десяти років до свого арешту в листопаді 2022 року.

Скворцов був заарештований разом із дружиною під час операції шведських силовиків в Наці, неподалік Стокгольма.

Як повідомляла агенція АР, Скворцов перебуває під вартою з моменту свого арешту і заперечує будь-які правопорушення. Його дружину звільнили без пред’явлення звинувачення після розслідування шведської служби безпеки.

Згідно з текстом обвинувачення, отриманим Associated Press, Скворцов з 1 липня 2014 року по листопад 2022 року «таємно та/або з використанням шахрайських засобів здійснював діяльність на користь російської держави з метою отримання інформації, розкриття якої іноземній державі може поставити під загрозу безпеку Швеції».

У січні 2023 року у Швеції колишнього співробітника спецслужб Пеймана Кіа та його брата Паяма Кіа визнали винними у шпигунстві на користь Росії. 42-річний Пейман Кіа отримав довічний термін, а 35-річний Пайам Кіа – девʼять років та десять місяців позбавлення волі. Брати заперечують свою провину.

У листопаді 2022 року Швеція звинуватила двох громадян країни в шпигунстві на користь Росії. Шведські ЗМІ повідомляли, що один із обвинувачених, Пейман Кіа, працював в Управлінні спеціальних розслідувань, яке вважається найтаємнішою розвідувальною службою Швеції. Другий обвинувачений Паям Кіа – його молодший брат. Видання Expressen писало, що обидва брати займалися шпигунством на користь Росії з 2011 року.