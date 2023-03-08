Швейцарія звинуватила банкірів у сприянні грошовим переказам другові Путіна

Прокуратура Швейцарії звинуватила чотири банкіри за підозрою в причетності до грошових переказів для віолончеліста Сергія Ролдугіна. Президент Росії Володимир Путін називає його своїм другом.

Як передає агенція Reuters, серед обвинувачених – троє росіян та один громадянин Швейцарії.

Прокурори вважають, що вони були недостатньо обачні у фінансових операціях і не провели необхідних перевірок, щоб встановити, чи був Ролдугін справжнім власником активів. Імена банкірів не називають. Провину вони не визнають і мають намір оскаржити обвинувачення.

За даними Reuters, в обвинувальному акті йдеться, що таких як Ролдугін використовують як підставних осіб, щоб приховати справжніх власників рахунків. Прокурори також зазначають, що офіційно президент Росії має дохід у 100 тисяч швейцарських франків (трохи більше ніж 100 тисяч євро) на рік, але має величезні активи, якими розпоряджаються близькі йому особи.

За даними ЗМІ, Ролдугін мав два рахунки в «Газпромбанку» Швейцарії в 2014 році. На них із Росії надходили мільйони франків. Обидва рахунки були закриті у 2016 році.

З 2022 року Ролдугін перебуває під санкціями Євросоюзу. Брюссель вважає, що музикант має не щонайменше 5 офшорних компаній, і є частиною фінансової схеми Путіна. Крім того, віолончеліст під обмеженнями у Канаді, США, Великобританії та інших країн.