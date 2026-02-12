У Швейцарії пройде референдум щодо обмеження чисельності населення

У Швейцарії влітку пройде референдум щодо обмеження чисельності населення до 10 мільйонів осіб до 2050 року. Всенародне голосування, як повідомив цього тижня уряд країни, призначено на 14 червня.

Агенція Reuters зазначає, що плани організації референдуму відображають поширені побоювання, пов’язані з високим рівнем імміграції. Водночас існує ризик позбавити країну необхідних робочих рук та підірвати відносини з Євросоюзом. Якщо поріг у 10 мільйонів людей буде перевищено, то заходи щодо дотримання ліміту, швидше за все, включатимуть розірвання ключової угоди з ЄС щодо вільного пересування людей.

Ініціативу провести таке голосування висунула права Швейцарська народна партія (SVP), яка є найбільшою силою у парламенті. SVP давно використовує антиімміграційну риторику як наріжний камінь своїх політичних кампаній, пише Reuters.

Населення Швейцарії в цьому столітті зростало стрімко, що викликало побоювання щодо навантаження інфраструктури, завищених орендних ставок та зниження заробітних плат. Якщо в середині 1990-х років населення країни перевищувало 7 мільйонів людей, то зараз воно становить понад 9 мільйонів і росте швидше, ніж у більшості сусідніх держав, переважно за рахунок імміграції.

Під гаслом «Збережемо те, що любимо» прихильники референдуму хочуть обмежити можливості для осіб, які шукають притулку, та їхніх сімей на постійне проживання у Швейцарії, якщо чисельність населення перевищить 9,5 мільйона осіб до 2050 року. У наступні роки, як передбачається, цей ліміт щорічно коригуватиметься швейцарським урядом з урахуванням можливого надлишку народжуваності.