До 80 км/год не буде: у Києві не підвищуватимуть з 1 квітня швидкість руху на низці вулиць

Жодна із 17-ти вулиць Києва, де з 1 квітня до 1 листопада передбачалася можливість підвищення швидкості руху, не відповідає повністю необхідним критеріям. Про це, як передає сайт КМДА, заявив директор столичного «Центру організації дорожнього руху» Віктор Черній.

За його словами, комісійне обстеження показало, що на цих вулицях фіксується високий рівень аварійності та тяжкості наслідків ДТП.

«Окрім того, на вулицях дозволений велосипедний рух, а проти підвищення дозволеної швидкості руху виступає велоспільнота. Вздовж таких вулиць розміщені заклади масового відвідування громадян, зупинки громадського транспорту (без заїзних кишень)», – йдеться в повідомленні.

У 2018 році Київська міська рада визначила 17 вулиць, на яких в період з 1 квітня до 1 листопада дозволялася швидкість руху до 80 кілометрів за годину.

З 1 січня 2018 року введено в дію оновлені вимоги Правил дорожнього руху, згідно з якими швидкість пересування транспорту в населених пунктах знижено з 60 км/год до 50 км/год.