«Час переходити на зимові шини» – перед похолоданням «Укравтодор» звернувся до водіїв

Державне агентство автомобільних доріг («Укравтодор») звернулося з проханням до українських водіїв щодо підготовки своїх транспортних засобів для поїздок у зимову пору.

«Застерігаємо від небезпеки та просимо вчасно змінити літні шини на зимові. З погіршенням погодних умов автівки на літніх шинах перетворюються на небезпечний і некерований вид транспорту. Будьте уважні на дорозі, бережіть себе та своїх близьких», – йдеться в повідомленні.

Водночас у столичному «автодорі» також просять водіїв зважити на погіршення погодних умов, зокрема в ніч на середу.

«От і закінчилось «бабине літо», температура опускається до 0°C. У разі наближення опадів наша спецтехніка виїде на вихідні позиції у місто, щоб найскоріше розпочати обробку покриття протиожиледними засобами і прибирання снігу. Ми своїх залізних коней підготували. Сподіваємось, і ви на власні автівки вдягли зимове взуття», – звернулися в «Київавтодорі».

28 жовтня Український гідрометцентр попередив про похолодання цього тижня: приблизно із середи у низці областей температура опуститься нижче від нуля. А вже завтра синоптики прогнозують дощі майже на всій території України.