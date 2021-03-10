Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
10 березня 2021, Київ 15:56
Новини | Політика

Ексрегіонал Андрій Шипко став в.о директора Національного інституту раку

Андрій Шипко є колишнім депутатом від «Партії регіонів» та «Відродження», свого часу був одним із депутатів, які голосували за так звані «диктаторські закони»

У Національному інституті раку повідомили, що перший заступник директора інституту Андрій Шипко став виконувачем обов’язків директора.

«10 березня свою роботу розпочинає новий виконувач обов’язків директора Національного інституту раку Андрій Шипко, згідно з наказом МОЗ No. 11-О від 05.03.2021», – йдеться в повідомленні на сайті Національного інституту раку.

Повідомляється, що під час проведення вченої ради Шипко розповів про плани на новій посаді.

«Я працюю в інституті з липня 2020 року першим заступником, сьогодні переведений на посаду виконувача обов’язків директора. Будемо продовжувати плідно працювати на благо інституту та наших пацієнтів», – сказав Шипко.

До Шипка в.о. директора інституту був Олександр Яцина.

Читайте також: Бізнес-партнер Зеленського, мер Харкова, гендиректор «1+1» і народні депутати: «Схеми» показали візитерів ізраїльського офісу Коломойського

Андрій Шипко є колишнім депутатом від «Партії регіонів» та «Відродження», свого часу був одним із депутатів, які голосували за так звані «диктаторські закони» 16 січня 2014 року.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG