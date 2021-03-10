Ексрегіонал Андрій Шипко став в.о директора Національного інституту раку

У Національному інституті раку повідомили, що перший заступник директора інституту Андрій Шипко став виконувачем обов’язків директора.

«10 березня свою роботу розпочинає новий виконувач обов’язків директора Національного інституту раку Андрій Шипко, згідно з наказом МОЗ No. 11-О від 05.03.2021», – йдеться в повідомленні на сайті Національного інституту раку.

Повідомляється, що під час проведення вченої ради Шипко розповів про плани на новій посаді.

«Я працюю в інституті з липня 2020 року першим заступником, сьогодні переведений на посаду виконувача обов’язків директора. Будемо продовжувати плідно працювати на благо інституту та наших пацієнтів», – сказав Шипко.

До Шипка в.о. директора інституту був Олександр Яцина.

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Андрій Шипко є колишнім депутатом від «Партії регіонів» та «Відродження», свого часу був одним із депутатів, які голосували за так звані «диктаторські закони» 16 січня 2014 року.