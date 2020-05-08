Біля Широкина поранено трьох українських військових – штаб

Сьогодні, 8 травня, внаслідок обстрілу бойовиками позицій Об’єднаних сил поблизу Широкина поранено трьох українських військових.

«Ворог вів вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 82-го калібру, а також автоматичних станкових гранатометів. Окрім цього окупанти застосовували безпілотний літальний апарат», – повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

Військових евакуювали до лікарні.

«Такі підступні та злочинні дії не залишилися без відповіді. Підрозділи Об’єднаних сил, використовуючи штатне озброєння, відкрили прицільний вогонь по позиціях окупантів. Втрати противника уточнюються», – мовиться у повідомленні.

У штабі вже повідомляли про трьох поранених військових, однак не уточнювали, де саме це сталося.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.