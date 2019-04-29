Військові витрати різко зросли в Україні, Болгарії, Румунії, Латвії та Литві – SIPRI

Військові витрати в Україні зросли на 21% до 4,8 мільярда доларів у 2018 році, йдеться у звіті Стокгольмського міжнародного інституту досліджень проблем миру (SIPRI).

Подібний ріст у відсотковому вираженні зафіксований у Болгарії, Румунії, Латвії та Литві (від 18 до 24 відсотків). Військові витрати Польщі зросли на 8,9 відсотка до 11,6 мільярда доларів.

«Зростання в Центральній та Східній Європі багато в чому пояснюється ростом сприйняття загрози з боку Росії. Це незважаючи на те, що російські військові витрати скоротилися протягом останніх двох років», – сказав Пітер Веземан, старший науковий співробітник SIPRI.

У 2018 році російські військові витрати скоротилися на 3,5 відсотка. При цьому російські збройні сили отримали 61,4 мільярда і є шостими у світі за обсягами фінансування.

Загалом країни світу збільшили витрати на свої війська на 2,6 відсотка. Зараз вони складають 1,822 трильйона, або 2,1 відсотка світового ВВП.