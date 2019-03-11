SIPRI: Україна на 12-му місці серед найбільших експортерів зброї у світі

Україна посідає 12 місце у списку 25 найбільших експортерів зброї у світі, оприлюдненому 11 березня Стокгольмським міжнародним інститутом досліджень проблем миру (SIPRI). Дослідження висвітлює головні тенденції в міжнародних поставках зброї у період між 2014-2018 роками.

Згідно зі звітом, порівняно з 2009-2013 роками Україна зменшила експорт озброєнь на 47%. Імпорт зброї протягом 2014-2018 років, попри воєнний конфлікт, залишався на досить низькому рівні, йдеться в аналізі.

Попри те, що серед основних клієнтів України у звіті разом із Китаєм і Таїландом вказана Росія, автори дослідження додають, що до 2014 року Росія імпортувала зброю з України і почала імпорт з інших країн, але анексія Криму в 2014 році припинила ці торговельні відносини.

Минулого року Україна була на 11-му місці і мала таких же основних клієнтів. Через подібні дані, оприлюднені SIPRI, в українських ЗМІ з’являлося чимало повідомлень про те, що незважаючи на заборону, Росія й досі є основним імпортером зброї з України.

Водночас у базах даних SIPRI, за якими окремо можна простежити, як ведеться торгівля зброєю між окремими країнами, є уточнення щодо поставок у Росію. На сайті вказано, зокрема, що деякі домовленості були виконані до того, як Україна припинила експорт в Росію в 2014-му, а деякі скасували через заборону з боку України на експорт.

«Укробронпром» ще 2017 року через поширення інформації в ЗМІ про торгівлю із Росією заперечив дані про те, що Україна постачає Росії зброю.

«Ми не ведемо торгівлю з країною-агресором, як це передбачено розпорядженням Кабміну від 2014 року», – заявляли в концерні.

Згідно з оприлюдненим 11 березня моніторингом, США залишили далеко позаду решту країн світу в експорті озброєнь, тоді як Росія залишається другою такою країною.

За даними інституту, за останній п’ятирічний період 2014-18 років американський експорт зріс до 36 відсотків від загальної кількості (з 30% в попередньому періоді).

У звіті йдеться, що Франція (6,8 відсотка від загального світового обсягу) стала третім за величиною експортером зброї, далі розмістилися Німеччина (6,4%) і Китай (5,2%).

Усього на п’ять найбільших країн-експортерів припадає 75 відсотків світового обсягу зброї, у країн ЄС – 27 відсотків, додали у SIPRI.

Серед імпортерів зброї лідером стала Саудівська Аравія (12 відсотків в порівнянні з 4,3% в попередній п’ятирічці) Загальний обсяг імпорту за останні 5 років зріс на 192 відсотки.