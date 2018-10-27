Сюмар підготувала апеляцію у справі, пов'язаній із нападом на журналістів програми «Схеми»

Голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова й інформаційної політики Вікторія Сюмар підготувала апеляцію на рішення Окружного адміністративного суду Києва у справі, пов'язаній із перешкоджанням професійній діяльності журналістів програми «Схеми». Про це депутат сказала в ефірі Радіо Свобода.

«Ми подаємо апеляцію, зараз її підготували. Я буду зараз її підписувати. Ми почитали вже резолюційну частину суду і ми не зрозуміли, в яких словах я перевищила свої службові обов’язки. Якщо правоохоронці прийшли і надали нам інформацію про стан розслідування, і я закликала їх, що я сподіваюся, що розслідування буде швидким і об’єктивним, суд не вказує, якими словами я перевищила свої обов’язки, якими безпосередньо діями, тому що за порядок денний весь комітет голосує і приймає рішення, що мої дії були протиправними. Я сподіваюся, що ми виграємо апеляцію», – сказала Сюмар.

Окружний адміністративний суд Києва раніше частково задовольнив позов народного депутата фракції «Опозиційний блок» Василя Німченка до Вікторії Сюмар і визнав протиправними її дії як голови парламентського комітету щодо інциденту, пов’язаного з журналістами програми «Схеми».

Василь Німченко подав на Вікторію Сюмар до суду з вимогою не втручатися в розгляд справи про напад на знімальну групу Радіо Свобода у складі Михайла Ткача, Кирила Лазаревича та Ярослава Бондаренка. Їх побили охоронці Медведчука, коли вони знімали прибуття політика на чартерному рейсі з Москви.

Журналісти позиваються через напад на них. Захист політика, у свою чергу, звинуватив журналістів у «втручанні у приватне життя» Віктора Медведчука та його родини, та навіть звернувся до поліції з вимогою відкрити кримінальне провадження щодо цього.

Раніше Вікторія Сюмар заявляла, що за нею стежать. Депутат пов’язує це зі справою про напад на журналістів програми «Схеми», спільного проекту Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший».