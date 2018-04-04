Депутат позивається до Сюмар через інцидент з журналістами «Схем»

Народний депутат депутат від «Опозиційного блоку» Василь Німченко позивається до голови Комітету Верховної Ради з питань свободи слова Вікторії Сюмар через інцидент з журналістами програми «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода та каналу «UA:Перший») біля VIP-терміналу аеропорту «Київ» у листопаді 2017 року.

Як повідомляє прес-служба Окружного адмінсуду Києва, Німченко просить суд визнати протиправними дії Вікторії Сюмар щодо втручання у діяльність органів прокуратури і поліції, які розслідують кримінальне провадження щодо перешкоджання законній професійній діяльності журналістів.

Крім того, позивач просить суд зобов’язати Сюмар утриматись у подальшому від подібних дій.

Суд вирішує питання про відкриття провадження за позовом.

Василь Німченко також є заступником голови громадського руху «Український вибір».

15 листопада 2017 року парламентський комітет з питань свободи слова та інформаційної політики на засіданні розглянув питання перешкоджання професійній діяльності журналістам програми «Схеми» в аеропорту «Київ» під час зйомки сюжету про перельоти Віктора Медведчука. Тоді у ході засідання комітету Василь Німченко роботу журналістів в аеропорту назвав «спробою відслідкувати його (Віктора Медведчука – ред.) пересування і місцеперебування, що є конфіденційною інформацією».

Увечері 7 листопада 2017 року біля VIP-терміналу аеропорту «Київ», коли туди прилетів приватний борт Віктора Медведчука, там перебувала знімальна група «Схем» у складі Михайла Ткача, Кирила Лазаревича та Ярослава Бондаренка з метою зафіксувати його прямі перельоти до Росії. Віктор Медведчук, як уповноважений державою на ведення переговорів щодо звільнення заручників, має на це виняткове право.

Однак, як виявили журналісти в попередньому розслідуванні, він користується цим правом також і з приватних питань. Так, у листопаді минулого року він прилетів із Москви в компанії народного депутата від «Опозиційного блоку» Тараса Козака і бізнесмена Нісана Моісеєва.

Із відео, опублікованого журналістами, видно, як охоронці підприємця в масках і балаклавах застосовувати силу проти знімальної групи – штовхали, били ліктями, ставили підніжки і кілька разів вибили камеру з рук оператора. Також охоронці засліплювали камеру спеціальним ліхтарем. Усе це відбувалося в публічному місці по вулиці Медова, біля VIP-терміналу.

Віктор Медведчук, підприємець, лідер проросійської організації «Український вибір» і кум президента Росії Володимира Путіна, є також представником України в гуманітарній робочій підгрупі Тристоронньої контактної групи в Мінську, яка займається, зокрема, визволенням заручників.

Ще 2016 року голова Служби безпеки України Василь Грицак підтвердив, що Віктор Медведчук у зв’язку з цим періодично літає власним літаком безпосередньо з України до Москви, хоча загалом через агресію Росії проти України діє заборона на пряме авіаційне сполучення між двома країнами, яку наклав Київ, а у відповідь і Москва.