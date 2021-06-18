У переліку загрозливих для нацбезпеки України перебувають 200 осіб. Останнє поповнення – російський рок-музикант

Міністерство культури та інформаційної політики повідомило про внесення до переліку осіб, які загрожують національній безпеці України, російського рок-музиканта, лідера гурту «Земляни», 65-річного Сергія Скачкова.

«Оновити перелік осіб, які сворюють загрозу національній безпеці, доповнивши його особою Скачков Сергій Ростиславович», – йдеться в наказі міністерства.

Повідомляється, що рішення ухвалене на підставі зверення СБУ від 2 червня. Список оновлений сьогоднішнім числом, 18 червня.

Що стало підставою для включення Скачкова до переліку осіб, що загрожують нацбезпеці України, не вказано.

Наразі в переліку осіб, які загрожують національній безпеці України, 200 осіб.