У Херсонській облраді запевнили, що морські піхотинці отримають в оренду табір відпочинку під Скадовськом

У Херсонській обласній раді запевнили, що підрозділ морської піхоти отримає в оренду приміщення бази відпочинку «Білі крила» Скадовського району.

«Наразі відпрацьовується та обговорюється можливість передачі майнового комплексу у постійне користування Міністерству оборони України. 10 жовтня голова Херсонської обласної ради Владислав Мангер разом з представниками депутатського корпусу зустрілись з адміралом Військово-морських сил ЗС України, командувачем ВМС України Ігорем Воронченко та генерал-лейтенантом, командувачем Морської піхоти України Юрієм Содолем на території комунального закладу «Білі крила». Приміщення комплексу облаштовуються під розміщення військового підрозділу», – йдеться в повідомленні облради на сторінці у Facebook.

У повідомленні облради вказано, що рішення про розміщення підрозділу морської піхоти в таборі у Скадовському районі на 2 роки та 10 місяців з орендною платою 1 гривня на рік облрада ухвалила ще в квітні, але пізніше під час пленарного засідання сесії «питання щодо передачі військовим комунальної власності, яка колись використовувалася як дитячий оздоровчий табір, викликало дискусію». Зрештою, як вказано, в повідомленні, депутати підтримали рішення про передачу «Білих крил» в оренду.

Раніше сьогодні у соціальних мережах з’явилися повідомлення про те, що рішення про передачу занедбаного відпочинкового табору під Скадовськом на баланс морських піхотинців заблоковане, в тому числі, через вплив керівництва Херсонської облради.

За повідомленнями, табір, про який йдеться, розташований у місцевості, яка вважається стратегічною з точки зору охорони «адмінкордону» з анексованим Росією Кримом, оскільки звідти до півострова – близько 50-ти кілометрів.