«Ситуація – в нормі»: Скалецька прокоментувала забезпечення вакцинами в Україні

Міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька запевнила, що на сьогодні Україна повністю забезпечена необхідними вакцинами в рамках календаря щеплень. Про це вона сказала в інтерв’ю Радіо Свобода 15 жовтня.

«У забезпеченні виконання календаря щеплень, за даними, які мені надали, ситуація є в нормі, так, як потрібно. Є питання, зокрема, по вакцинації від кору для дорослого населення, оскільки вона виходить за календар щеплень. Але захворюваність серед дорослого населення зростає і питання вакцинації стає актуальним», – сказала Скалецька.

Вона повідомила про «кілька відтермінувань» закупівлі вакцин, які, серед іншого, пов’язані і зі зміною керівництва МОЗ.

«На сьогодні потрібно актуалізувати цю роботу максимально інтенсивно, щоб наступного року вакцини до нас прийшли», – додала очільниця Міністерства охорони здоров’я.

Скалецька також анонсувала появу нової організації із закупівлі медпрепаратів, можливо, навіть і з закупівлі вакцин, але цей процес ще «під питанням», додала вона.

За даними МОЗ, Україна закуповує вакцини від 10 інфекційних хвороб, внесених до національного Календаря щеплень, у шести країн світу. ​