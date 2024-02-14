У Відні скасували виступ грецько-російського диригента, який не засудив війну проти України

Організатори Віденського фестивалю (Wiener Festwochen) скасували виступ диригента Теодора Курентзіса після того, як київська диригентка Оксана Линів, яка бере участь у цій же програмі, розкритикувала його позицію щодо війни в Україні. Про це повідомляють The New York Times та Der Spiegel.

Головною темою програми виступів мала стати війна в Україні. Організатори планували провести концерт Оксани Линів 2 червня, а Курентзіса – 12 червня 2024 року. Виступ Курентзіса мав стати частиною його туру із симфонічним оркестром Південно-Західного радіо Німеччини (SWR), яким він керує з 2018 року. У Відні він мав виконати «Військовий реквієм» Бенджаміна Бріттена.

Однак невдовзі після того, як було оголошено програму, Оксана Линів виступила з протестом проти участі Курентзіса. «Я не можу відповідати за те, що майже 150 музикантів, які їдуть до Відня з війни, будуть поставлені в один контекст із Теодором Курентзісом», – заявила вона.

Через деякий час організатори заявили, що «під час дискусій останніх днів стало ясно, що представити обидва концерти в рамках Віденського фестивалю наразі неможливо». «Ми поважаємо бажання Оксани Линів не бути поміщеною в один контекст із Курентзісом», – йдеться у заяві, яку цитує Der Spiegel.

Художній керівник фестивалю Міло Рау зазначив, що кадиш-реквієм «Бабин Яр» українського композитора Євгена Станковича, який має виконати оркестр під керуванням Оксани Линів, «має центральне місце» в концертній програмі, і його «хотілося б зберегти».

Оксана Линів у відповідь подякувала фестивалю за рішення і заявила, що виконає кадиш-реквієм «Бабин Яр». Представники Курентзіса не відповіли NYT на запит про коментар.

Програмний директор SWR Анке Май сказала, що «шкодує» про рішення Віденського фестивалю. Вона зазначила, що оркестр ніколи не просив Курентзіса про публічне засудження війни в Україні, «зважаючи на наслідки, які така заява мала б для Курентзіса в Росії».

Диригент грецького походження Теодор Курентзіс працює в Росії багато років. З 2004 року Курентзіс був художнім керівником Новосибірського державного академічного театру опери та балету, з 2011 до 2019 року очолював Пермську оперу. 2014 року Володимир Путін надав Курентзісу російське громадянство.

Курентзіс не виступив публічно із засудженням російського вторгнення в Україну. У липні 2023 року німецький композитор і фортепіанний виконавець Моріц Еґґерт написав диригентові відкритого листа, у якому закликав його висловитися проти війни, проте відповіді від Курентзіса не отримав. У 2022 та 2023 роках кілька концертів Курентзіса в Європі були скасовані.

Курентзіса також критикували за те, що генеральним спонсором його проекту MusicAeterna є російський банк ВТБ, який потрапив під західні санкції. У вересні 2022 року німецький симфонічний оркестр, яким керує Курентзіс, оголосив, що диригент піде зі своєї посади в 2025 році після закінчення контракту. В оркестрі зазначили, що критика Курентзіса через його звʼязки з Росією не вплинула на це рішення.