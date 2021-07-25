Українка Оксана Линів стала першою диригенткою на Байройтському фестивалі

Українка Оксана Линів стала першою жінкою, яка диригувала оркестром за 145-річну історію відомого оперного фестивалю у німецькому Байройті.

Линів відкривала фестиваль 25 липня прем’єрою «Летючого голландця». Серед глядачів була канцлер Німеччини Ангела Меркель з чоловіком.

Байройтський фестиваль – один із найвідоміших у світі музичних фестивалів, присвячений творчості німецького композитора Ріхарда Вагнера.

Оксана Линів – відома українська диригентка, родом із Львівщини. Перший головний диригент Опери і філармонійного оркестру австрійського міста Ґрац, другої за величиною опери Австрії. Працює з найбільшими оперними театрами та оркестрами світу. Линів також заснувала Міжнародний фестиваль класичної музики LvivMozArt у Львові та Молодіжний симфонічний оркестр України – YsOU.

У 2020 році Оксана Линів здобула від провідних німецьких критиків нагороду Oper!Awards, що заснована оперним часописом Oper!Das Magazin.