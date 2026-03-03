Український політолог Руслан Бортнік – серед авторів доповідей для Кремля під час великої війни: «Схеми»

Політичний аналітик та коментатор Руслан Бортнік, який до 2022 року був частим гостем проросійських телеканалів та продовжує публічну діяльність в Україні, виявився співавтором низки доповідей російського історика, який залучає на них гроші з Кремля. Ці дослідження, які повторюють тези російської пропаганди, проводились як до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, так і після. Наприклад, опублікована при Московському економічному інституті у 2023 році за їхнього співавторства доповідь «про утиски росіян» в Україні та країнах Європи.

Це встановили «Схеми» (Радіо Свобода), проаналізувавши та верифікувавши документи витоку з «Правфонду», створеної лідером РФ Володимиром Путіним організації з «підтримки співвітчизників за кордоном». Бортнік свою участь та отримання коштів із РФ у коментарі журналістам заперечив.

Дослідження проводили під керівництвом російського історика Валерія Енгеля, який мешкає в Латвії та очолює «Європейський центр розвитку демократії», а йшлося в них, серед іншого, про нібито дискримінацію росіян в Україні та країнах Європи. Гроші на фінансування цих доповідей шукав сам Енгель. Зокрема, у російському державному «Правфонді», йдеться у розслідуванні «Схем». Енгель у коментарі журналістам заперечив звернення по фінансування до російського держфонду після початку великої російської війни.

Однак журналісти встановили, що у 2022 році на запит Енгеля «Правфонд» виділив 22,4 тисячі євро для підготовки доповіді з назвою «Экстремизм, ксенофобия и преступления ненависти на пространстве ОБСЕ, 2021-2022 гг.».

Восени 2023 року Енгель прозвітував перед «Правфондом» про реалізацію проєкту. Цю доповідь він опублікував на російській версії свого сайту «Гражданская Нация», при очолюваному ним дослідницькому центрі Московського економічного інституту, а також представив на полях конференції ОБСЄ з людського виміру в Варшаві. Останнє – також за гроші «Правфонду». На цю поїздку та презентацію російська державна організація виділила Енгелю 1230 євро, вставновили «Схеми».

У журналістському розслідуванні йдеться, що з-поміж 13 країн, які охопило дослідження Енгеля, Україну, експертом з якої виступив Бортнік – згадують найчастіше. Зокрема, в контексті нібито «різкого росту впливу праворадикальної ідеології в країні після початку війни» та «утисків» УПЦ. У доповіді також ставиться під сумнів депортація українських дітей до РФ і існування там фільтраційних таборів.

«Схеми» зазначають, що по фінансування доповідей за участі Бортніка Енгель звертався до «Правфонду» і пізніше – у березні 2024 року, коли просив 41 тисячу євро на дослідження «русофобії в Європі».

Цю тему Енгель назвав «актуальною як ніколи», згідно з документами витоку, на які посилаються «Схеми», та зазначив, що західні санкції, обмеження контактів із Росією й діяльність «русофобських націоналістичних організацій» нібито призводять до масових порушень прав російськомовної меншини в ЄС та Україні. Згідно з кошторисом проєкту, який дослідили журналісти, гонорар кожного з 15 залучених експертів (Руслан Бортнік серед них), мав скласти 1,5 тисячі євро.

І хоча публікацію цього дослідження з «русофобії» журналісти в публічному просторі не знайшли, доповідь на схожу тему у 2025 році видало материнське до «Правфонду» відомство – Міністерство закордонних справ Росії, йдеться у розслідуванні.

Найбільш нещодавня доповідь співавторства Бортніка та Енгеля, як повідомляють «Схеми», вийшла зовсім нещодавно – у грудні 2025-го. Зокрема, вчергове – на сайті дослідницького центру московського ВНЗ.

Того ж року Енгель особисто презентував цю доповідь в Москві на засіданні «Громадської палати РФ», російської державної структури, яка, серед іншого, «збирає докази воєнних злочинів українських збройних сил».

Енгеля та Бортніка повʼязує співпраця, що триває понад десятиріччя. Вони були співавторами численних публікацій, по фінансування яких (наприклад, у 2016 та 2017 роках) Енгель міг звертатися до «Правфонду», зазначають «Схеми». Також Енгель неодноразово ставав гостем ток-шоу на YouTube каналі Бортніка, який має понад сто тисяч підписників. Востаннє Енгель брав участь у шоу Бортніка у 2025 році.

На запитання «Схем» про те, як його імʼя опинилося серед учасників російських досліджень, які фінансував «Правфонд», Бортнік відповів, що «ніколи в своєму житті не отримував російського фінансування».

«Це повне божевілля і злочин», – додав він.

«Схеми» звернулися до Служби безпеки України з офіційним запитом стосовно публікацій Бортніка, зокрема в Росії. Там відповіли, що наразі не можуть розголошувати зібрані відомості та проведені заходи щодо особи до прийняття рішень за їхніми результатами.

Нині директор «Українського інституту політики» Бортнік, до 2014 року був помічником тодішнього народного депутата від Партії регіонів Вадима Колесніченка, тепер підозрюваного у державній зраді.

До початку повномасштабного російського вторгнення у 2022 році Бортнік регулярно зʼявлявся в ефірах телеканалів «НАШ», NewsOne, ZIK і «112 Україна». Після – став гостем YouTube проєкту Наталії Влащенко – медійниці, відомої своєю роботою як генеральної продюсерки ZIK, що надавала майданчик проросійським політикам, коли контроль над телеканалом перейшов до Віктора Медведчука.