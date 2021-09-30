ДП «Антонов» переплачує мільйони, задорого заправляючи «Мрію» та інші вантажні літаки, – «Схеми»

ДП «Антонов» систематично переплачує за заправку своїх літаків, які перевозять вантажі на замовлення по всьому світу. Державна компанія обирає для цього посередницькі хендлінгові фірми, відхиляючи або ігноруючи наявні дешевші пропозиції, в тому числі напряму від аеропортів. Одна з таких фірм, з якою почастішала співпраця стратегічного державного підприємства, компанія Jetex – продовжує працювати в окупованому Криму, обслуговуючи перельоти з Сімферополя. Про це йдеться у розслідуванні «Дорога Мрія» програми «Схеми» (проєкт Радіо Свобода на телеканалі UA:Перший).

Журналісти з’ясували, що обслуговуючи свої вантажні літаки під час виконання міжнародних перевезень, авіатранспортний підрозділ «Антонова» почав частіше звертатися до послуг приватних хендлінгових компаній Click Aviation Network та Cargo Air Chartering, а згодом і Jetex, а їхні цінові пропозиції у порівнянні з іншими були дорожчими.

Керівник авіатранспортного підрозділу ДП «Антонов» Михайло Харченко заперечив порушення, заявивши, що «ці факти вирвані з контексту», після чого зупинив інтерв’ю та заборонив подальші зйомки «Схем» на ДП «Антонов».

15 січня 2021 року літак ДП «Антонов» заправився у аеропорту американського міста Бангор пальним на загальну суму 77 тисяч доларів. Постачальником була компанія Click Aviation Network. За понад сто тонн пального державне підприємство заплатило близько 77 тисяч доларів.(758 доларів за тонну). Водночас у пропозиції від компанії Irving Oil Limited, яка тоді ж запропонувала свої послуги «Антонову», вартість тонни пального складала 611 доларів. Таким чином, лише на одній такій заправці ДП втратило близько 15 тисяч доларів.

У березні 2021 року літак «Авіаліній Антонова» заправився пальним в аеропорту міста Шатору у Франції через компанію Cargo Air Chartering об’ємом 43 тонни та сплатив за це понад 1000 доларів за тонну. У листі-пропозиції на адресу «Антонова» від самого аеропорту Шатору розцінки на паливо того ж місяця складали 698 доларів за тонну. Таким чином, втрати державного підприємства лише на цій закупівлі склали понад 13 тисяч доларів.

Наприкінці липня 2021-го року літак «Антонова» здійснював тривалий переліт з Орландо в США до Києва і мав для цього заправитися пальним об’ємом 143 тонни. Для цього обрали компанію Jetex. Згідно з рахунком, вартість пального для «Антонова» склала 1120 доларів за тонну на загальну суму понад 150 тисяч доларів.

Водночас вартість пального від хендлінгової компанії AEG FUELS, від якої Авіалінії часто отримують паливо, того ж місяця в цьому ж аеропорту складала 743,4 доларів за тонну. Якби «Антонов» закупив паливо напряму у AEG FUELS, державне підприємство могло би заощадити понад 40 тисяч доларів або 1 мільйон гривень.

До того ж, журналісти з’ясували, що Jetex надає послуги з обслуговування літаків в аеропорту Сімферополя в окупованому Криму.

На запит Радіо Свобода щодо співпраці з ДП «Антонов» та надання послуг у Сімферополі в Jetex не відповіли.

За словами юриста з авіаційного права Андрія Гука, робота компанії Jetex в окупованому Криму може стати підставою для застосування проти неї українських санкцій. «Робота цієї компанії в Криму є причиною розглянути питання про застосування санкцій щодо неї, в першу чергу, Україною, і в Україні вона працювати не буде».

На систематичність обрання дорожчих пропозицій звернули увагу і в у державному концерні «Укроборонпром», до якого структурно належить ДП «Антонов».



Концерн виявив низку порушень, зокрема ознаки маніпуляцій під час проведення закупівель пального – «невстановлені особи» видаляли дешевші пропозиції, внаслідок чого і перемагали дорожчі – від Click та Cargo Air. Концерн також встановив, що в окремих випадках Click був визнаний переможцем, хоча його не було серед учасників тендеру, або цю компанію обирали взагалі без проведення тендеру.

В «Укроборонпромі» також дійшли висновку, що такі дії керівництва АТП ДП «Антонов» можуть свідчити про лобіювання інтересів компаній Click та Cargo Air.

Комісія ДП «Антонов», мета якої було підтвердити або спростувати викладені факти порушень, не змогла провести перевірку і встановити усіх обставин через те, що директор АТП ДП «Антонов» Михайло Харченко не надав їй запитувані документи. Тому «Укроборонпром» звернувся із заявою до Офісу генерального прокурора. Про це «Схемам» повідомив заступник керівника ДК «Укроборонпром» Роман Забарчук.

В Офісі генерального прокурора «Схемам» повідомили, що у відповідь на звернення 24-го вересня відкрили кримінальне провадження за статтею «привласнення та розтрата майна в особливо великих розмірах».

«Схеми» звернулися за коментарем до компанії Click, яка повідомила, що вся співпраця з ДП «Антонов» «відбувається виключно на основі здорової конкуренції». На момент публікації з компанії Cargo Air Chartering редакції не відповіли.

«Схеми» попросили директора АТП ДП «Антонов» Михайла Харченка прокоментувати співпрацю державних авіаліній з компаніями Click та Cargo Air.

«Є проблема, якої не розуміють ось ті люди, які контролюють там і розповідають, що ви неправильно щось обираєте ...є тільки дві-три компанії, які готові обслуговувати ДП «Антонов» у кредит. Так, вона з цього якісь комісійні має, але це дозволяє нам забезпечити роботу», – сказав Харченко.

Факти ймовірних невигідних закупівель, які озвучили журналісти, він назвав «вирваними із контексту»: «Візьміть інтегральні показники. У скільки зросла прибутковість за ці роки. Дохід у скільки виріс? У два з половиною рази», - заявив Харченко.

Коли журналісти попросили Харченка прокоментувати перевірку «Укроборонпрому», яка встановила значно більший масштаб ймовірних збитків, він вирішив перервати інтерв’ю.

Також директор АТП ДП «Антонов»заявив про те, що не знав про надання послуг компанією Jetex з підтримки авіаперельотів в аеропорту Сімферополя.

«Схеми» надіслали запит до генерального директора ДП «Антонов» Сергія Бичкова з проханням про коментар і чекає відповіді.