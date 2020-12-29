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29 грудня 2020, Київ 14:43
Новини | Політика

Офіс президента: держава вперше замовляє в «Антонова» три нові українські літаки Ан-178

Український транспортний літак Ан-178

Держава вперше замовляє в концерну «Антонов» три нові українські літаки Ан-178, повідомив Офіс президента.

29 грудня відбулося підписання меморандуму між Міністерством оборони та державним підприємством «Антонов» про співпрацю про будівництво літаків для потреб Збройних сил України.

«Ці нові літаки будуть побудовані українськими громадянами, з українських комплектуючих, для українських інтересів. Власне, так, як це й повинно бути», – наголосив президент України Володимир Зеленський перед церемонією підписання документа, яка відбулася на ДП «Антонов».

Президент запропонував державним замовникам продовжити роботу щодо нових контрактів на виготовлення Ан-178 уже з наступного року, а уряду – опрацювати питання про створення у 2021 році української авіакомпанії, яка користуватиметься літаками «Антонова».

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