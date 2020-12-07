Агенцію з оборонних технологій плануємо сформувати в 2021 році – Уруський

Віцепрем’єр, міністр із питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський повідомив в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода, що так звану Агенцію з оборонних технологій при Міністерстві оборони планують сформувати 2021 року.

Така агенція дуже важлива для України, сказав він у «Суботньому інтерв’ю».

«На сьогодні в нас є розуміння, що ми цю агенцію будемо створювати спільно з Міноборони. Вона буде, так би мовити, подвійного підпорядкування – нашого міністерства і Міноборони. І з залученням Національної академії наук. Там є так звана секція прикладних досліджень, яка працює в інтересах різних оборонних завдань. Я думаю, що ми її також долучимо», – сказав Уруський.

«Базою може стати Інститут інформатизації і моделювання економіки, який переходить до нашого міністерства і Мінекономіки. Будемо з міністром оборони розмовляти, які науково-технічні сили будуть виділені з Міноборони і долучаться до цього процесу. Можливо, це буде якась частина Центрального науково-дослідного інституту озброєнь і військової техніки. Поки це ще все в стадії перемов, у стадії формування», – додав він.

«Я думаю, що 2021 рік якраз піде на процес того, щоб сформувати цю агенцію. І на весну щоб ми вже вийшли з бюджетом, з розумінням того, який бюджет необхідний для того, щоб воно нормально функціонувало. На 2021 рік поки що фінансів у проєкті бюджету на це, на превеликий жаль, немає. Я не виключаю, що вони ще можуть з’явитися, бо бюджет іще не ухвалений у другому читанні», – звернув увагу чільний урядовець.

Про необхідність створення такого органу в Україні говорили, зокрема, понад рік тому в Національному інституті стратегічних досліджень і Українському інституті безпекових досліджень.

Про плани створити такий орган Олег Уруський повідомив у вересні цього року.