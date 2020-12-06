Уруський пояснив, як планує виправити ситуацію на підприємстві «Артем», що збирається працювати один день на тиждень

Віцепрем’єр, міністр із питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський пояснив в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода, як уряд планує виправити ситуацію на київському оборонному підприємстві «Артем», яке, за заявами його керівництва, планує перевести більшу частину його працівників на одноденний робочий тиждень.

«Насправді це проблема. Але вона не є такою, яка не вирішується», – сказав він у «Суботньому інтерв’ю».

За словами Уруського, він мав зустріч із керівником підприємства.

«Ми зараз працюємо над тим, щоб розблокувати усі питання, пов’язані з міжнародним контрактом, де основним виконавцем є фактично компанія «Артем». Це дуже серйозне замовлення, яке дасть змогу працювати впродовж мінімум 2–3 років, бути компанії завантаженою», – розповів він.

«Окрім того, сподіваюся, на 2021 рік буде передбачено закупівлю ракетного комплексу «Нептун», який також зможе завантажувати роботою саме «Артем». Я сподіваюся, що в наступному році в «Артема» будуть справи йти все краще і краще», – додав чільний урядовець.

Він уточнив, що державне оборонне замовлення і цього року передбачає фінансування для програми «Нептун».

«Я думаю, що і в цьому напрямку воно дозволить виправити ситуацію кардинально на «Артемі», – сказав Олег Уруський.

Державна акціонерна холдингова компанія «Артем», що нині входить до складу державного концерну «Укроборонмпром», працює в Києві і випускає (чи здатна випускати) в першу чергу вироби оборонного призначення – головно для ракетних і артилерійських озброєнь, а також військової авіації.

Наприкінці листопада президент і голова правління компанії Володимир Зімін заявив, що з першого кварталу 2021 року підприємство переведе близько 70 відсотків своїх працівників – 1200 осіб – на одноденний робочий тиждень. Як сказав він в інтерв’ю виданню Defense Express, причиною є відсутність великих контрактів за державним оборонним замовленням, які могли б завантажити виробничі потужності. Тому, сказав він, на повному робочому тижні залишиться 500–600 фахівців, які й будуть виконувати наявні контракти, в тому числі експортні.

Як сказав тоді Зімін, підприємство нині існує тільки завдяки іноземним замовленням, а роботи для постачання українських ракет «Нептун» і «Вільха» «і досі перебувають на етапі обговорення».

Наступного ж дня (то була субота) Міністерство оборони висловило здивування і стурбованість цими заявами й заявило, що на 2021 рік удвічі збільшило держоборонзамовлення для підприємства «Артем». Як мовиться в заяві Міноборони, також підготовано додаткові замовлення, зокрема, ракет «Нептун» і «Вільха», в яких «Артем» є головним виконавцем або співвиконавцем.

«Заяви керівництва компанії про переведення з першого кварталу наступного року близько 70% працівників ДАХК «Артем» на одноденний робочий тиждень викликають стурбованість, бо є природним запитання: яким чином за таких умов підприємство планує виконувати свої зобов’язання згідно з держоборонзамовленням», – заявили в Міноборони.