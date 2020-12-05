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05 грудня 2020, Київ 16:10
Новини | Події

Уруський розповів, коли запрацює «секретний відділ» міністерства, який дозволить забезпечувати оборонне замовлення

Уруський розповів, коли його міністерство зможе виконувати державне оборонне засмовлення

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський розповів в інтерв’ю Радіо Свобода, коли у його міністерстві буде створено так званий «секретний відділ», який дозволить виконувати оборонне замовлення.

При цьому Уруський наголосив, що цього року міністерство не залучене до виконання оборонних замовлень.

«Ми зараз інтенсивно працюємо в першу чергу, щоб були здійснені всі організаційні заходи, пов’язані з тим, щоб був створений режимно секретний орган в міністерстві. І фактично ми вже знаходимося майже на завершальній стадії. Я думаю, що найближчими тижнями ми отримаємо всі документи. Люди підібрані, призначені на посади, приміщення визначені. Зараз йде їх дообладнання до відповідних вимог. І сподіваюся, що той орган, який здійснює сертифікацію найближчим часом ми зробимо», – зазначив міністр.

Він додав, що міністерство збирається приступити до виконання оборонного замовлення наступного року.

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