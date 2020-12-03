«Укроборонпром» повідомив про обшуки в приміщеннях концерну

Державний концерн «Укроборонпром» повідомив у четвер, що у його приміщеннях та в приміщеннях компанії «Укрспецекспорту» проходять обшуки.

«3 грудня 2020 року співробітниками СБУ проводяться обшуки у приміщеннях Укроборонпрому та компанії Укрспецекспорт, яка є учасником концерну. Обшуки пов’язані із виконанням зовнішньоекономічних контрактів та проводяться на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва», – йдеться в повідомленні.

У відомстві запевняють, що «Укроборонпром» та «Укрспецекспорт» забезпечують максимальне сприяння правоохоронцям та надають всю інформацію та документи в рамках ухвали суду.

«Обидві установи працюють в штатному режимі», – йдеться в повідомленні.

В Службі бзпеки України обшуки поки не коментували.

Раніше сьогодні президент України Володимир Зеленський призначив колишнього голову Херсонської обласної державної адміністрації Юрія Гусєва директором державного концерну «Укроборонпром». Гусєв після призначення розповів на брифінгу про плани ліквідації «Укроборонпрому» вже в 2021 році.