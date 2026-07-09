«Схеми» ідентифікували лікаря колонії в Пакіно на прізвисько «Коновал», який катував та принижував українських бранців

Журналісти встановили особу лікаря на прізвисько «Коновал» у колонії №7 у селищі Пакіно Володимирської області РФ, який знущався з українських полонених – зокрема, влаштовував принизливі роздягання бранців, змушував імітувати дії сексуального характеру та піддавав постійному психологічному тиску.

Крім того, він не надавав медичної допомоги, що, в тому числі, за свідченнями, призвело до спалаху в колонії епідемії корости – паразитарного захворювання шкіри. «Схеми» (Радіо Свобода) поговорили з пів сотнею колишніх бранців, які повернулися з Пакіно і за допомогою їхніх свідчень змогли встановити «Коновала» та верифікувати його особу – це 48-річний В’ячеслав Черданцев, який понад 10 років працює в колонії №7.

Згідно зі спогадами звільнених українців, іноді Черданцева під час знущань супроводжував днювальний колонії – російський в’язень, журналістам вдалось встановити і його особу теж. Про колонію, яку з-поміж інших російських установ вирізняє сексуалізоване насильство щодо полонених, та ключових учасників системи тортур у Пакіно йдеться в новому розслідуванні «Схем».

Журналісти опитали 50 бранців, які повернулись з російської колонії у Пакіно у період з 2024 року по травень 2026-го. Більшість не захотіла згадувати про пережиті катування та приниження, частина – погодилася розповісти анонімно.

Колишні полонені розповіли, що один з лікарів, зокрема, «любив роздивлятись та коментувати вигляд геніталій», «погрожував зґвалтуванням», змушував їх ходити без одягу та імітувати статеві акти. Він мав декілька прізвиськ, але найчастіше його називали «Коновалом» (історично «коновалами» називали ветеринарів, зараз також використовують як прізвисько для некваліфікованого лікаря – ред.).

Крім того, згідно зі свідченнями, лікар не надавав необхідної медичної допомоги – що, зокрема, призвело до спалаху епідемії корости – паразитарного захворювання шкіри. Влітку 2023 року, йдеться у розслідуванні, епідемія охопила всі корпуси з українськими бранцями.

Саме до цього медика, встановили журналісти, зверталися полонені щодо одного з їхніх співкамерників – 23-річного Павла Польового, військовослужбовця 36-ї бригади морської піхоти. Через жорсткий режим та постійні знущання йому була потрібна медична допомога, якої він не отримав. Він покінчив життя самогубством в ніч на 30 травня 2023 року.

За допомогою свідчень журналісти зібрали портрет «Коновала» – це чоловік близько 50 років, без бороди і вусів, коротко стрижений або навіть лисий, високий, крупний, має дещо розкосі очі. І ще одна важлива зачіпка – це ім’я В’ячеслав, яке чули деякі бранці, йдеться у розслідуванні.

«Схеми» встановили, що колонію №7 у Пакіно обслуговує філія медико-санітарної частини №33 Федеральної служби виконання покарань РФ у Володимирській області.

За допомогою проєкту KibOrg редакція отримала доступ до переліку сотень її співробітників – і шляхом співставлення опису зовнішності, віку, імені та інших деталей вирахувала серед них «Коновала».

Це – 48 річний В’ячеслав Черданцев. Він народився в Киргизстані, де розпочав свій шлях у пенітенціарній системі. Журналісти знайшли згадки про Черданцева у звіті за 2006 рік про виправні колонії Киргизстану. Він працював фельдшером у дитячій виховній колонії для неповнолітніх, мав спеціалізацію з лікування наркозалежностей та відповідав за координацію профілактики ВІЛ. Згідно зі звітом, у цій установі кабінет медчастини часто був зачинений, відсутні базові ліки, а підлітки мали запущені інфекційні та дерматологічні хвороби.

У 2013 році, ймовірно, Черданцев переїхав до Росії, облаштувався у селищі Первомайське поблизу Пакіно, де придбав з дружиною квартиру та влаштувався на роботу в один із дитбудинків. У 2014 році отримав російський паспорт, у 2015 влаштувався до виправної колонії №7 у Пакіно – це підтверджують його офіційні доходи, які він отримував щонайменше до 2025 року. У контактах користувачів Черданцев підписаний відповідно: як лікар колонії – зокрема, під тегами «Вячеслав Черданцев Ик-7», «Фельдшер Черданцев Вячеслав Николаевич Мч».

Соцмережі Черданцева закриті або порожні, але в друзях у нього є співробітники колонії, зокрема й медперсонал. Журналісти знайшли його на груповому знімку за 2018 рік, де Черданцев разом з працівниками установи. «Схеми» відшукали і інші його фото, зокрема, за 2016 та 2023 роки – колишні бранці впізнали його. Загалом близько тридцяти опитаних журналістами колишніх бранців, дивлячись на фото, сказали – «схожий», ще частина – впізнала точно. Редакція також поділилась фотографіями Черданцева з правоохоронцями, які розслідують злочини проти полонених у Пакіно: вони зазначили, що з початку 2026 року й станом на кінець травня з Пакіно повернулися 47 українців – з них, більше сорока під час спілкування зі слідчими також впізнали медика на фотографіях, переданих журналістами.

Редакція намагалась зв’язатись з Черданцевим, але на дзвінки і повідомлення він не відповів.

Згідно зі спогадами звільнених з полону військових, іноді цього лікаря у колонії супроводжував російський в’язень, до якого звертались на ім’я «Ярік». Він також бив та принижував бранців. «Схеми» встановили і його особу: це – 29-річний Ярослав Кириллов, його затримали в РФ у 2021 році та згодом засудили до 8,5 ув’язнення за збут наркотиків. Журналісти встановили, що у колонії Кириллов отримує зарплату за роботу «днювального» – тобто наглядача.

У розслідуванні «Схеми» також називають імена співробітників оперативного, охоронного та безпекового відділів колонії, а також медчастини – зокрема, крім Черданцева її очолював Андрій Левшин.

Журналісти публікують і керівників колонії за період з 2022 по 2026 роки, з іменами та фото.

Раніше, у 2025 році, двом співробітникам цієї установи – заступнику начальника з безпеки та оперативної роботи Олексію Хавецькому та оперативному працівнику Григорію Швєцову – в Україні повідомили про підозру у катуванні та сексуалізованому насильстві щодо полонених.

Зокрема, в Офісі генпрокурора у відповідь на запит журналістам повідомили, що «задокументовано такі види воєнних злочинів: катування, нелюдське поводження, посягання на людську гідність, зокрема, образливе і принизливе поводження, зґвалтування, інша форма сексуального насильства».

За даними ОГП, з середини травня 2026 року з Пакіно вдалося повернути 259 військових та трьох цивільних.

Правозахисні організації раніше заявляли про системні катування полонених у російському полоні, Росія цього не визнає.