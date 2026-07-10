Російському лікарю «Коновалу» з розслідування «Схем», який у колонії в Пакіно катував та принижував бранців, повідомили про підозру

Офіс генерального прокурора спільно зі слідчими Служби безпеки України, за оперативного супроводу Департаменту карного розшуку Нацполіції та сприяння ГУР, заочно повідомили про підозру у порушенні законів та звичаїв війни В’ячеславу Черданцеву – ідентифікованому «Схемами» (Радіо Свобода) лікарю колонії №7 у селищі Пакіно Володимирської області РФ на прізвисько «Коновал» – через «жорстоке поводження, сексуальне насильство в різних формах» щодо військовополонених установи.

Цей медик, як раніше встановили у своєму розслідуванні журналісти, знущався над українськими полоненими: зокрема, влаштовував принизливі роздягання бранців, змушував імітувати дії сексуального характеру та піддавав їх постійному психологічному тиску. Крім того, він не надавав медичної допомоги, що, в тому числі, за свідченнями, призвело до спалаху у колонії епідемії корости – паразитарного захворювання шкіри. Згідно зі спогадами звільнених українців, іноді Черданцева під час знущань супроводжував днювальний колонії – російський в’язень, журналістам вдалось встановити його особу теж – це Ярослав Кириллов. Йому також повідомили про підозру.

Текст підозри опублікований на сайті Офісу генерального прокурора 10 липня. У підозрі йдеться, що В’ячеслав Черданцев, спільно із заступником начальника з безпеки та оперативної роботи ВК № 7 Олексієм Хавецьким (у 2025 за матеріалами СБУ, ГУР та Нацполіції отримав підозру в Україні – ред.), російським в’язнем Ярославом Кирилловим, а пізніше і з працівником оперативного відділу Григорієм Швєцовим (також у 2025 отримав підозру – ред.) «шляхом жорстокого поводження у формі катування та вчинення інших порушень законів та звичаїв війни, застосовували фізичне та психологічне насильство, а також вчинили інші дії, що спрямовані на знущання над людською гідністю, зокрема принижуюче й образливе поводження щодо декількох українських військовослужбовців».

Зокрема, зазначено у документі, їх примушували «торкатись інтимних частин тіла один одного та імітувати гомосексуальні статеві акти, при цьому у деяких випадках, будучи повністю оголеними».

Черданцев, повідомляють правоохоронці, відмовляв полоненим у медичній допомозі. Натомість він їх бив та надавав вказівки охоронцям їх бити, в тому числі, сторонніми предметами (наприклад, гумовою палицею та електрошокерами – ред.) по різних частинах тіла.

У повідомленні про підозру описується випадок, коли один з бранців звернувся до медчастини колонії зі скаргами на біль та набряк ноги. Черданцев зробив йому ін’єкцію «невідомим медичним препаратом, після чого полонений відчув різкий сильний біль». Після цього російський в’язень Ярослав Кириллов – особу якого також раніше ідентифікували «Схеми» – почав «доторкатися руками до його сідниць, при цьому висловлюючи погрози зґвалтуванням». В інший день Черданцев озвучив цьому ж полоненому «вимогу вступити з ним у гомосексуальний статевий зв’язок», але військовослужбовець відповів відмовою. Пізніше, зазначається в повідомленні правоохоронців, його почали регулярно бити.

Ще в одному випадку, відповідно до документу, іншого полоненого через відмову «вступити у гомосексуальний статевий зв’язок» з Черданцевим, лікар та вʼязень Кириллов змусили сісти на ніжку стільця.

У повідомленні також описується, що після душу бранців, «мокрих та повністю оголених, змушували лягати на підлогу та повзти коридором та сходами на другий поверх до приміщення, з якого в подальшому здійснювався розподіл по камерах». Впродовж цього процесу їх били електрошокерами по різних частинах тіла. Вже у приміщенні полоненим дозволили підвестись, після чого «примусили щільно притиснутись тілами один до одного таким чином, щоб оголені статеві органи торкались рук та інших частин тіла осіб, які стояли поруч». Аналогічні дії здійснювались також під час очікування медичних оглядів.

У тексті підозри є згадка і про епідемію корости, яка тривала протягом 2022-2023 років, яку в колонії не лікували і не запобігали її поширенню, а навпаки, порушували режим карантину та поміщали хворих до камери, де інфекції ще не було.

«Натомість до полонених, хворих на коросту, застосовувались способи так званого «лікування», які були спрямовані не на надання їм медичної допомоги, а на приниження людської гідності та спричинення додаткових фізичних та психологічних страждань, та погіршення умов їх утримання», – йдеться у повідомленні правоохоронців.

Вищевказані дії – катування, нелюдське поводження, зґвалтування та сексуальне насильство в іншій формі відповідно до згідно Римського Статуту Міжнародного Кримінального Суду є воєнними злочинами.

Раніше про колонію в Пакіно, яку з-поміж інших російських установ вирізняє сексуалізоване насильство щодо полонених, та ключових учасників системи тортур у Пакіно розповіли «Схеми» у новому розслідуванні. Журналісти опитали 50 бранців, які повернулись з російської колонії у Пакіно у період з 2024 року по травень 2026-го.

«Схеми» встановили, що лікар на прізвисько «Коновал» – це 48 річний В’ячеслав Черданцев. Він народився у Киргизстані, де розпочав свій шлях у пенітенціарній системі. Журналісти знайшли згадки про Черданцева у звіті за 2006 рік про виправні колонії Киргизстану. Він працював фельдшером у дитячій виховній колонії для неповнолітніх, мав спеціалізацію з лікування наркозалежностей та відповідав за координацію профілактики ВІЛ. Згідно зі звітом, у цій установі кабінет медчастини часто був зачинений, відсутні базові ліки, а підлітки мали запущені інфекційні та дерматологічні хвороби.

У 2013 році, ймовірно, Черданцев переїхав до Росії, облаштувався у селищі Первомайське поблизу Пакіно, де придбав з дружиною квартиру та влаштувався на роботу в один із дитбудинків. У 2014 році отримав російський паспорт, у 2015 влаштувався до виправної колонії №7 у Пакіно – це підтверджують його офіційні доходи, які він отримував щонайменше до 2025 року. У контактах користувачів Черданцев підписаний відповідно: як лікар колонії – зокрема, під тегами «Вячеслав Черданцев Ик-7», «Фельдшер Черданцев Вячеслав Николаевич Мч».

Саме до цього медика, за словами колишніх бранців, зверталися щодо одного з їхніх співкамерників – 23-річного Павла Польового, військовослужбовця 36 бригади морської піхоти. Через жорсткий режим та постійні знущання йому була потрібна медична допомога, якої він не отримав. Він покінчив життя самогубством в ніч на 30 травня 2023 року.

«Схеми» відшукали фото Черданцева, зокрема, за 2016, 2018 та 2023 роки – колишні бранці впізнали його. Загалом близько тридцяти опитаних журналістами колишніх бранців, дивлячись на фото, сказали – «схожий», ще частина – підтвердили, що це точно він. Редакція також поділилась фотографіями Черданцева з правоохоронцями, які розслідують злочини проти полонених у Пакіно.

Редакція намагалась зв’язатись з Черданцевим, але на дзвінки і повідомлення він не відповів.

У розслідуванні «Схеми» також називають імена співробітників оперативного, охоронного та безпекового відділів колонії, а також медчастини – зокрема, крім Черданцева її очолював Андрій Левшин. Журналісти публікують і керівників колонії за період з 2022 по 2026 роки, з іменами та фото.