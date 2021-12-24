Міноборони обіцяє ліквідувати монополію фірм з орбіти депутата ОПЗЖ на ринку танкових мастил – «Схеми»

У Міністерстві оборони України обіцяють змінити ситуацію, що склалася на ринку танкових мастил, де продукція фірм з орбіти депутата ОПЗЖ Олександра Пономарьова роками утримують виняткові позиції, бо тільки їхня продукція відповідає затвердженим технічним умовам для бронетехніки Збройних сил України. Розслідування «Схем» (спільний проєкт Радіо Свобода та UA:Перший) виявило у Пономарьова російський паспорт.

У відповідь на запит «Схем» у Міноборони повідомили, що звернулись до Харківського конструкторського бюро двигунобудування та ДК «Укроборонпром» з пропозиціями прискорити роботи з визначення нових марок моторних олив, щоб включити їх до конструкторсько-технічної документації танкових двигунів.

«Між Міністерством оборони України, заводом виробником двигунів та ДК «Укроборонпром» відпрацьовується спільне рішення щодо розширення номенклатури олив, допущених до використання на двигунах української бронетехніки», – наголосили у відомстві.

До цього у тендерному комітеті Міністерства оборони «Схемам» не під запис підтвердили: у сфері закупівлі танкових мастил для ЗСУ справді є ознаки монополізму:

«Із танковою оливою дійсно була створена монополія на користь оливи «Азмол» по такій саме схемі, як і по вертолітній оливі: допуск до використання у Збройних силах мастила лише одного виробника», – зазначив співрозмовник «Схем».

Про монополію на ринку танкових мастил «Схемам» розповів і член парламентського комітету з питань національної безпеки. оборони і розвідки Сергій Рахманін.

«Щонайменше два рази, за моєю інформацією, це питання було на розгляді у Раді національної безпеки і оборони, коли на РНБО звертали увагу Міністерства оборони на те, що фактично закупівля мастил залежить від одного-єдиного постачальника, що створює відповідні ризики», – зазначив Рахманін.

За його словами, лише за останні кілька місяців представники Міністерства оборони неодноразово зверталися до парламентського комітету з питань нацбезпеки та оборони з проханням погодити придбання моторної оливи «Азмол Гарант».

«Вони говорили про те, що позаяк, останнім часом це мастило не закуповувалось, то є ризик того, що починаючи з нового року бронетехніка (зокрема, танки) може бути знерухомлена за рахунок того, що цього мастила немає, – розповів Рахманін.

Згідно з даними YouControl, так звана «бізнес-група Олександра Пономарьова» налічує близько 35 компаній. Деякі з них уже багато років мають суттєвий вплив на боєздатність української армії. Наприклад, бердянське Науково-виробниче підприємство «Агрінол».

Наприкінці 2016 року мастила виробництва саме цієї компанії виграли два тендери Міноборони та зобов’язувалось поставити для потреб бронетехніки Збройних сил України 350 тонн моторної оливи марки «Азмол Гарант».

Кожну партію цієї продукції мали супроводжувати копії технічних актів перевірки якості оливи та результатів її стендових випробувань, проведених «Харківським конструкторським бюро з двигунобудування».

У свою чергу, Міністерство оборони мало заплатити «Торговому дому «Агрінол» сукупно понад 21,5 мільйон гривень. Два платежі на рахунок компанії здійснили майже одразу після підписання з нею угод.

Однак за пів року виявилося, що поставлена моторна олива виробництва «Російсько-українського спільного науково-виробничого підприємства «Агрінол» не відповідає вимогам якості, бо компанія нібито змінила рецептуру її виготовлення та, всупереч вимогам законодавства України, не провела її кваліфікаційні випробування. Через це під час експлуатації цієї оливи у двигунах танків утворилися зола та нагар і вони вийшли з ладу.

Такий висновок зробили експерти Науково-дослідного інституту нафтопереробної та нафтохімічної промисловості «МАСМА» на початку червня 2017-го – вже після того, як оливу почали використовувати для бронетехніки Збройних сил, і понад 20 танкових двигунів дістали пошкодження.

Зламані танки та неналежна якість оливи привернули увагу СБУ. Наприкінці липня 2017-го з’явилося кримінальне провадження. У його рамках слідчі СБУ звертались до слідчих суддів з численними клопотаннями про тимчасовий доступ до речей та документів.

У СБУ повідомили «Схемам», що від вересня цього року справою почало займатись Державне бюро розслідувань.

Але, зважаючи на танковий скандал та можливі ознаки монополії у сфері закупівель танкових мастил, комітет щоразу відмовляв Міноборони у погодженні цих закупівель.

«Ми так і не почули притомних відповідей від тих структур, які займаються закупівлями. Формально відповідь була наступною: є певний держстандарт, є певні технічні умови, є певні висновки, є певна формула і чомусь тільки цій формулі відповідає одна єдина структура, що виглядає трохи дивно», – сказав Сергій Рахманін.

Вищезгадані технічні умови щодо моторної оливи «Азмол Гарант» вперше запровадили у серпні 2006 року. Їхнім власником став бердянський завод «Азмол», який на той момент був державним.

Через 10 років – у 2016-му – збанкрутіле підприємство перейшло під контроль компанії «Ультра ойл» з орбіти Олександра Пономарьова. І саме ця компанія стала новим власником технічних умов моторної оливи «Азмол Гарант».

Завдяки цьому увесь мастильний бізнес, який пов’язують з народним депутатом, отримав особливі позиції у сфері закупівель олив для танків української армії.

Із запитанням про те, чому ці технічні умови досі ніхто не переглянув, «Схеми» звернулись до Харківського конструкторського бюро двигунобудування, яке їх свого часу обґрунтовувало. Однак там конкретної інформації не надали.

Наразі питання закупівлі моторної оливи «Азмол Гарант» для українських танків тимчасово відклали.