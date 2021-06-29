У НАЗК після розслідування «Схем» встановили конфлікт інтересів у діях «слуги народу» Нагаєвського

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) встановило у діях народного депутата Артема Нагаєвського з фракції «Слуга народу» адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, про що були складені та направлені до суду два протоколи. Про це йдеться у повідомленні на сайті НАЗК.

Провівши перевірку, у НАЗК виявили, що Нагаєвський надсилав офіційні депутатські звернення у Міністерство внутрішніх справ України, «які становили його приватний інтерес». Ці факти раніше були оприлюднені у журналістському розслідуванні «Іменем депутата»: як парламентарі лобіюють власні інтереси у своїх непублічних зверненнях» програми «Схеми» (проєкт Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший»).

У листопаді 2020 року «Схеми» встановили, що через чотири дні після складання присяги народний депутат надіслав звернення до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова з проханням «вжити заходів поліцейського реагування» щодо злочину, вчиненого проти нього особисто. Наступного дня – ще одне звернення до МВС, у якому також просив прискорити розслідування злочину проти нього особисто, але вже у іншому кримінальному провадженні.

З відповіді Авакова з’ясувалося, що обидві справи були відкриті на вимогу самого депутата через начебто викрадення його майна, і уже щодо них надали письмові вказівки.

У повідомленні НАЗК йдеться про те, що до суду щодо Нагаєвського направлено два адміністративні протоколи через те, що він «двічі звернувся до Міністерства внутрішніх справ України із депутатським зверненням, у якому порушувалось питання, що становило його приватний інтерес».

У НАЗК «Схемам» уточнили, що своїми діями Нагаєвський порушив частину другу статті 172-7 Кодексу про адміністративні порушення – вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів. За такі дії передбачене покарання у вигляді штрафу від 3400 до 6800 гривень та внесення до реєстру осіб, що вчинили корупційне правопорушення.

Депутат на запитання журналістів, чи не вбачає він у своїх діях порушення, відмовився надавати таку оцінку цим зверненням і відзначив, що він не діяв «чисто у своїх інтересах», оскільки питання стосувалося підприємства, де він раніше працював. Артем Нагаєвський тоді так пояснив журналістам свої дії: «Просто хотілося, щоб якась справедливість була віднайдена в цьому питанні. В цій ситуації – взагалі, бо це питання стосувалось не тільки мене, а й підприємства, на якому я працював. Там був розбійний напад, там було хуліганство».

Водночас, у НАЗК не повідомили, чи надавав їм Артем Нагаєвський пояснення щодо своїх дій.