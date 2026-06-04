ОГП відкрив справу щодо зброї нібито з України, затриманої на молдовсько-румунському кордоні, після запиту «Схем»

Офіс генерального прокурора України зареєстрував кримінальне провадження щодо можливого незаконного обігу зброї (стаття 263 Кримінального кодексу) після запиту журналістів «Схем» (Радіо Свобода), які попросили перевірити перелік зброї та боєприпасів, вилучених на кордоні Молдови і Румунії восени 2025 року. Про це йдеться у відповіді ОГП на запит редакції.

Після повідомлення про інцидент із затриманням зброї російські медіа вийшли з численними публікаціями, в яких стверджувалося, що вантаж – це зброя з України, а за кілька днів цю ж версію стали поширювати і молдовські публічні особи.

Йдеться про інцидент на пункті пропуску «Леушень-Албіца» в листопаді 2025 року, коли митники виявили у вантажі приватного перевізника, задекларованому як «металеві конструкції»: гранатомети, протитанкові комплекси, ПЗРК й уламки безпілотника «Шахед».

Як показало розслідування «Схем» і молдовського проєкту Cu Sens, справу, в межах якої затримали п’ятьох громадян Молдови, ведуть правоохоронці Молдови й Румунії, але Україну до спільної роботи поки не залучали. При тому, що головна версія походження зброї, яка озвучується посадовцями і політиками Молдови, а також публікується на проросійських ресурсах – з «невстановлених складів з України».

«Схеми» звернулися до усіх українських органів, які могли би зреагувати на інцидент стосовно контрабанди нібито української зброї в Євросоюз.

У коментарі «Схемам» заступник генерального прокурора Андрій Лещенко зазначив, що для перевірки походження зброї українським правоохоронцям необхідно встановити її номери й ідентифікувати її. Він також зазначав, що у разі наявності відповідних даних Україна може самостійно розпочати розслідування. Журналісти надали такий список, отриманий від джерел у молдовському слідстві.

Після запиту в ОГП інформували: «За результатами опрацювання інформації, направленої журналістами «Схем» щодо вилученої зброї та боєприпасів в рамках спільної операції правоохоронних органів Румунії й Молдови, Офісом генерального прокурора розпочато кримінальне провадження за фактом незаконного обігу зброї».

В Офісі генпрокурора повідомили, що направили запити до органів військового управління щодо можливого перебування цієї зброї на обліку в Україні. Згідно з отриманими відповідями – «слідів перебування зазначеної зброї і боєприпасів не виявлено». Слідство у Молдові тим часом завершене, справу направили до суду.

Водночас, йдеться у розслідуванні журналістів, і через пів року після публічних звинувачень України, спільне міждержавне слідство Румунії і Молдови так і не представило доказів «українського сліду».