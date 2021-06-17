«Схеми» повідомляють, що співробітники УДО систематично фіксують на фото знімальну групу програми

Журналісти «Схем» повідомляють, що співробітники Управління державної охорони систематично фіксують на фото знімальну групу програми під час виконання редакційних завдань. Представники влади наголошують, що така зйомка є законною, деякі медіаюристи вважають, що це спроба психологічного тиску.

Журналіст Михайло Ткач близько року тому почав помічати, що чоловіки, які згодом виявились співробітниками УДО, регулярно здійснюють фотофіксацію місця перебування автомобіля знімальної групи «Схем» біля Офісу президента на Банковій, а також у місцях проїзду кортежу президента. Протягом цього часу «Схеми» працювали над різними розслідуваннями, зокрема пов’язаними з непублічними зустрічами представників команди Володимира Зеленського із олігархами, про переїзд президента на державну дачу всупереч передвиборчим гаслам тощо.

«Це відбувається ледь не кожного разу, коли знімальна група «Схем» приїжджає на зйомку до офісу президента. При цьому «Схеми» завжди пересуваються на одних і тих самих автівках. Номери й моделі редакційних автомобілів журналістів-розслідувачів, зокрема «Схем» добре відомі працівникам, які забезпечують охорону перших осіб держави – це підтверджують одразу декілька джерел, що працюють у системі державної безпеки. Адже машини журналістів, які висвітлюють роботу влади, часто перебувають у зоні охоронних заходів. Навіщо регулярно фіксувати місця перебування працівників ЗМІ? Де ця межа – між безпековими заходами задля охорони першої особи держави і спробою зупинити журналістів?» – мовиться в матеріалі.

Декілька разів журналісти підходили до працівників УДО і намагались отримати коментар із приводу причин фотофіксації знімальної групи, запитуючи, чи існує окреме розпорядження з цього приводу. Співробітники здебільшого відмовлялись щось повідомити. Один із них заявив, що він «фотографував архітектуру». Інший сказав, що він «приватна особа», після чого зайшов через пропускний пункт на закриту територію Офісу президента. Ще один чоловік підтвердив, що є співробітником УДО, але відмовився повідомляти деталі.

«Схеми» звернулись до Управління держохорони та Офісу президента з проханням пояснити такі дії щодо знімальної групи «Схем». В УДО не заперечили, що зняті журналістами особи є працівниками управління, – але залишили без відповіді запитання, чи існує окрема вказівка фіксувати місця перебування знімальної групи «Схем». Там зазначили, що працівники діють у межах закону.

«Військовослужбовці УДО України мають право проводити кіно-, фотозйомку, аудіо- та відеозапис під час проведення охоронних заходів у місцях тимчасового перебування посадових осіб, щодо яких здійснюється державна охорона. Зазначаємо, що УДО України здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України, в межах покладених завдань та наданих повноважень», – мовиться у відповіді Управління на запит журналістів.

В Офісі президента «Схемам» надали ідентичну відповідь: про закріплене законом право співробітників УДО проводити зйомку, а також про відповідність їхніх дій покладеним завданням і відповідним повноваженням.

«Схеми» показали кадри зі співробітниками УДО фахівцеві з питань державної охорони.

«Закон дозволяє співробітникам УДО вести кіно-, фотозйомку, аудіо- і відеозапис на об’єктах, які вони охороняють. А мета цього зрозуміла – це забезпечити нормальне функціонування органів державної влади і управління. Зокрема, і президента України. Як? Це вже визначається внутрішніми інструкціями. Можливо, є ознаки якісь, які мають привернути увагу, а можливо, це чиясь вказівка, побудована на підставі зловживання. Причина зловживання може бути різна. І ці співробітники, якщо вони дійсно співробітники державної охорони, можуть виконувати вказівку, яку їм ніхто не пояснює, чого саме так, чого саме це авто треба знімати. Вони, може, вашого колегу Ткача і не бачили ніколи по телебаченню, і не цікавить він їх. Але їм поставлено завдання. Є авто з такими номерами – знімати», – прокоментував Віктор Паливода, ексначальник відділення особистої охорони президента Леоніда Кравчука.

«Схеми» також попросили оцінити дії співробітників УДО юристів із питань медіаправа і фахівців у сфері захисту прав журналістів.

«На відеоматеріалах видно, що як тільки з’являється машина, на якій приїжджають журналісти Радіо Свобода, одразу їх автомобіль починають фотографувати. Причому це не одна людина, це декілька осіб. Тобто ми можемо говорити про певну систему. Оскільки є така система, це дійсно може викликати занепокоєння у журналістів. Будь-який тиск поганий тим, що це відбиває охоту проводити такі складні і резонансні розслідування. Це означає, що суспільство просто не отримає цієї важливої інформації, не буде знати про всі ці таємні зустрічі тощо, і владі вдасться приховати те, що вона хоче приховати», – вважає Людмила Опришко, адвокатка, медіаюристка ГО «Платформа прав людини».

«Те, що вони фотографують, – виглядає доволі демонстративно. Мені воно найбільш імовірно виглядає, що це такий певний психологічний вплив», – прокоментував Роман Головенко, юрист Інституту масової інформації.

Володимир Зеленський у травні 2020 року публічно коментував роботу журналіста Михайла Ткача у складі знімальної групи програми «Схеми». «Щодня чи не щодня, не хочу нікого звинуватити, він завжди на посту, як УДО. Я навіть думаю, держава повинна йому сплачувати гроші, тому що це велика робота і велика праця», – говорив Зеленський.

Згодом на другу річницю свого президентства Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання Ткача про непублічні зустрічі представників команди президента з олігархами, заявив: «Є результат. Я вважаю, що він є. Якщо ви його не бачите, то вам треба слідкувати за ним, а не за машинами – коли вони виїжджають із дому президента і коли приїжджають на роботу. Мені здається, це важливіше».

Через тиждень після пресконференції, 27 травня, Ткач і знімальна група «Схем» зафіксували, як олігарх, позафракційний народний депутат Вадим Новинський непублічно відвідав Офіс президента. Новинський виїхав із території Офісу президента на автомобілі з номерними знаками, які закріплені за іншим авто (з так званими номерами прикриття) і пересів до свого броньованого «мерседеса». Після цього на Банковій підтвердили, що Новинський спілкувався з радником голови Офісу Михайлом Подоляком.